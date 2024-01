L'Argentine se qualifie pour la finale de la Copa América en battant la Colombie aux tirs au but

Emiliano Martínez a été le héros de la séance de tirs au but, en arrêtant trois penalties, et le match s'est achevé sur un score de 1-1 après prolongation.

L'Argentine a pris l'avantage en début de match lorsque Lionel Messi, qui tentait de remporter sa première grande compétition internationale, a offert une passe décisive à Lautaro Martínez, qui a marqué dans la surface de réparation colombienne.

Mais la Colombie a égalisé juste après l'heure de jeu lorsque Luis Díaz a récupéré un coup franc rapidement tiré et a trompé Martínez d'une frappe.

Les deux équipes ont eu des occasions en première mi-temps : Wilmar Barrios a touché le poteau pour la Colombie et Yerry Mina a touché la barre sur un corner, tandis que Nicolás González a également été repoussé par David Ospina à l'autre bout du terrain.

L'Argentine a eu une occasion en or d'arracher la victoire en milieu de seconde période lorsque Ángel Di María a contourné Ospina pour servir Martínez, mais le tir de l'attaquant a été repoussé sur la ligne par Barrios.

Lors de la séance de tirs au but, Juan Cuadrado et Messi ont tous deux marqué les premiers penalties avant que Davinson Sánchez ne voie sa tentative repoussée par Martínez et que Rodrigo De Paul ne lance la sienne au-dessus de la barre.

Martínez, qui a tenu à parler aux joueurs colombiens alors qu'ils s'apprêtaient à tirer leurs tirs au but, a ensuite arrêté le penalty de Mina.

Leandro Paredes a marqué le sien pour l'Argentine et Miguel Borja a répondu en envoyant le sien au milieu du but.

Le buteur Martínez inscrivait le troisième but argentin sur penalty, avant que le gardien Martínez ne réalise son troisième arrêt de la séance de tirs au but pour repousser Edwin Cardona et donner la victoire à son équipe.

"La vérité, c'est que je n'ai pas les mots", a déclaré Martínez.

"Nous avons été enfermés pendant 40 jours, nous étions la seule équipe nationale à ne voir personne, nous étions vraiment dans notre bulle, seuls, avec les entraîneurs, le personnel, les nettoyeurs, les cuisiniers et les directeurs.

"C'est le travail d'un groupe de 70 personnes qui sont venues pour un rêve et nous l'avons dit dès le premier jour : nous voulons jouer la finale. Et quoi de mieux que de jouer le Brésil sur son terrain ?

L'Argentine affrontera le Brésil au stade Maracana de Rio de Janeiro ce week-end pour tenter de remporter sa première Copa América depuis 1993, tandis que le Brésil, qui a battu le Pérou en demi-finale en début de semaine, tentera de décrocher son sixième titre depuis 1997.

