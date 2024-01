L'Argentine remporte la Copa América en battant le Brésil 1-0

Di Maria, titularisé pour la deuxième fois seulement en Copa, a justifié sa sélection en ouvrant le score en milieu de première mi-temps.

Renan Lodi ne parvenait pas à couper un long ballon de Rodrigo De Paul et Di Maria lobait Ederson avec aplomb.

Le Brésil a mis la pression au cours d'une deuxième mi-temps passionnante, mais même avec cinq attaquants sur le terrain, il n'a pas réussi à égaliser face à une défense argentine protégée par l'excellent Rodrigo De Paul.

"Nous devons d'abord féliciter nos adversaires, en particulier pour la première mi-temps où ils nous ont neutralisés", a déclaré le défenseur brésilien Thiago Silva.

"En deuxième mi-temps, il n'y a eu aucune contestation - une seule équipe a essayé de jouer au football, l'autre a simplement perdu du temps, comme nous le savions. Ce n'est pas une excuse, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, surtout en première mi-temps".

La victoire de l'Argentine a été un triomphe particulier pour l'attaquant du FC Barcelone Messi, qui a remporté son premier titre sous le maillot bleu et blanc après plus d'une décennie d'honneurs en club et en individuel.

Les joueurs argentins ont entouré leur capitaine au coup de sifflet final. Le gardien Emilian Martinez a célébré ce qu'il a appelé un Maracanazo, une victoire remarquable dans le célèbre stade de Rio.

"Je suis sans voix", a-t-il déclaré. "Je savais que mon rêve se réaliserait, et il n'y a rien de mieux que le Maracanazo pour donner le titre au meilleur du monde et réaliser son rêve".

Messi a terminé meilleur buteur du tournoi avec quatre buts et a été élu meilleur joueur avec Neymar.

Mais il est resté silencieux tout au long du match au stade Maracana et a manqué, de manière inhabituelle, une occasion en or de conclure le match à deux minutes de la fin.

Au coup de sifflet final, la télévision argentine a déclaré : "L'Argentine championne, Lionel Messi champion !"

Le match lui-même a été décevant, l'Argentine étant la meilleure équipe au cours d'une première mi-temps très indécise, marquée par 21 fautes.

Cependant, le Brésil s'est montré plus agressif en seconde période et, au fur et à mesure que le temps passait, il a lancé davantage de joueurs vers l'avant - avec, à un moment donné, cinq attaquants reconnus sur le terrain.

Richarlison a vu son but refusé pour hors-jeu sept minutes après le début de la seconde période et a forcé Emiliano Martinez à s'arrêter deux minutes plus tard.

Mais les Brésiliens se sont rués à l'attaque et l'Argentine a manqué deux occasions nettes de marquer dans les derniers instants du match.

Avec cette victoire, l'Argentine remporte sa 15e Copa América et rejoint l'Uruguay en tête du classement des meilleurs vainqueurs de tous les temps.

"C'est un titre très important", a déclaré le sélectionneur argentin Lionel Scaloni. "J'espère que les Argentins en profiteront. Les supporters aiment l'équipe de manière inconditionnelle et je pense qu'ils s'identifient à cette équipe qui ne baisse jamais la garde.

Cette victoire a porté à 20 le nombre de matches sans défaite sous la direction de Scaloni et a permis au Brésil de connaître sa première défaite en compétition depuis sa défaite contre la Belgique en quarts de finale de la Coupe du monde 2018.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com