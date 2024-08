L'argent a-t-il un avenir?

Avec une carte, une montre connectée, une bague ou un téléphone - l'imagination est presque sans limite en ce qui concerne les paiements. Que l'argent liquide ait encore un avenir est discuté par l'expert en paiements Pascal Beij de Unzer, le prestataire de services de paiement, dans le podcast ntv "So techt Deutschland".

Pascal Beij paie presque tout avec son téléphone, ce qui en fait partie des 44 % d'Allemands qui, selon une étude de la Banque fédérale, préfèrent régler électroniquement à la caisse. Beij travaille pour le prestataire de services de paiement Unzer et sait que la plupart des processus de paiement en Allemagne sont toujours effectués en espèces.

"Par rapport à d'autres pays, il y a encore beaucoup à faire", résume Beij la situation actuelle. Le meilleur exemple de cela est le championnat d'Europe de football, où, selon lui, "les gens de l'étranger étaient complètement étonnés" que de nombreux kiosques en Allemagne dépendent de l'argent liquide.

Lorsque les kiosques, les commerçants ou les supermarchés proposent des paiements sans espèces, ils travaillent avec des prestataires de services de paiement et de logiciels comme Unzer. Et à l'avenir, il y aura des développements significatifs dans ce domaine. Pour les clients et les entreprises, il devrait principalement être facile, confortable et rapide. Certains supermarchés et aéroports expérimentent déjà des systèmes entièrement sans espèces. "La méthode de paiement est stockée sur le téléphone. Vous scannez les produits et vous sortez, et vous avez payé."

En plus des nouvelles possibilités techniques, le nombre d'applications qui peuvent être utilisées pour les paiements augmente également. En réponse aux plates-formes comme PayPal, les banques européennes ont rejoint leurs forces pour créer Wero, par exemple, impliquant les Sparkassen, la Deutsche Bank et les banques coopératives. Cependant, convaincre les clients ne sera pas facile. "Je pense que c'est bien qu'une telle initiative soit prise en Europe", dit le responsable d'Unzer, en faisant référence à la domination des prestataires américains comme Visa, MasterCard, Apple Pay ou PayPal. "Je ne sais pas si les jeunes consommateurs se soucient de l'origine du produit. Tant que ça fonctionne et que c'est cool."

Pascal Beij a été interviewé par Frauke Holzmeier et Andreas Laukat. Vous pouvez écouter l'ensemble de la conversation dans le podcast "So techt Deutschland".

