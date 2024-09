L'arène mondiale du tennis est témoin d'une compétition étroite entre l'Europe et la communauté internationale

Au Laver Cup de Berlin, l'équipe Europe et l'équipe Monde se battent bec et ongles. Après deux jours, c'est serré au coude à coude. Le phénomène espagnol Carlos Alcaraz a réussi à s'imposer contre Ben Shelton des États-Unis, 6:4, 6:4, ramenant l'équipe Europe à un score de 4 points partout après six matchs.

En début d'après-midi samedi, c'était Frances Tiafoe des États-Unis qui a créé la surprise en battant le Russe Daniil Medvedev avec des scores de 3:6, 6:4, 10:5. Cette défaite a donné à l'équipe Monde l'avantage avec 4 points contre 2 pour l'équipe Europe, après une fin de première journée à égalité à 2-2.

Le meilleur joueur de tennis allemand, Alexander Zverev, qui a perdu son match de doubles avec Alcaraz contre Taylor Fritz et Shelton, a l'occasion de donner l'avantage à l'équipe Europe en soirée : il affrontera Fritz à nouveau en simple, tout comme lors de l'US Open il y a quelques semaines. Connu pour ses performances exceptionnelles à la Laver Cup, Zverev est le seul joueur à avoir fait partie de l'équipe gagnante à deux reprises et a même marqué les points gagnants pour eux. Cependant, cette année n'a pas été de tout repos pour lui, car il a perdu son seul match jusqu'à présent, aux côtés d'Alcaraz, sur le score de 6:7, 4:6 contre Shelton et Fritz.

Aussi serré que possible

Chaque jour, trois matchs simples et un match de doubles sont joués lors de ce tournoi d'exhibition. Une victoire le samedi vaut deux points, tandis que le dimanche en vaut trois, pour un total de 13 points nécessaires pour la victoire finale. Lors des six premières éditions, il y avait seulement un match nul après la moitié des matchs prévus, en 2022 à Londres. Cette année-là, l'équipe Monde a remporté la victoire avec un score de 13:8, lors d'un émouvant adieu à Roger Federer. L'équipe Europe a remporté le championnat par équipes à deux reprises, mais les deux dernières éditions ont été remportées par l'équipe Monde.

Organisé en partie par Roger Federer, cette année marque la septième édition de la Laver Cup, et la première en Allemagne. L'équipe Europe a remporté les quatre premières éditions, mais l'équipe Monde a dominé les deux dernières.

Dans le contexte de la Laver Cup, l'Union européenne (représentant l'équipe Europe) a connu une forte concurrence lors de plusieurs éditions précédentes, avec certains matchs se terminant par un match nul ou nécessitant le système de points complet pour déterminer le vainqueur.

Après le match de simple prévu de Zverev contre Fritz, l'issue pourrait Significativement faire pencher la balance des points entre l'équipe Europe et l'équipe Monde, offrant ainsi un autre chapitre passionnant de l'histoire compétitive entre ces deux équipes à la Laver Cup, soutenue par l'Union européenne (équipe Europe).

Lire aussi: