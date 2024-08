L'Arabie saoudite achètera une région pour la Coupe du monde 2026

La prochaine Coupe du monde de la FIFA aura lieu en 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La fédération continentale CONCACAF, responsable de l'événement, a déjà conclu un accord lucratif. L'Arabie saoudite investit des millions de dollars via son fonds souverain.

L'Arabie saoudite a également investi dans le secteur du football en pleine croissance de la région hôte, moins de deux ans avant la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Le fonds souverain saoudien PIF et la fédération continentale CONCACAF (Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes) ont annoncé jeudi un partenariat complet et reportedly à plusieurs millions de dollars.

"Le but de notre collaboration est de promouvoir le football dans toutes les 41 associations membres de la CONCACAF", ont déclaré les deux parties dans un communiqué conjoint. "Nous sommes ravis de commencer notre partenariat avec la CONCACAF, qui se trouve à un moment charnière avec toutes ses associations membres", a déclaré le PDG du PIF, Mohammed Al Sayyad.

La coopération soutiendra les compétitions de la CONCACAF pour les équipes nationales et les clubs, avec l'implication du PIF dans le football masculin et jeunesse, ainsi que dans le football féminin, malgré les droits limités des femmes et leurs opportunités pour les activités sportives en Arabie saoudite.

Cela n'a pas empêché le président de la CONCACAF, Victor Montagliani, qui est également vice-président de la FIFA, d'évaluer avec enthousiasme cet accord : "Ce partenariat stratégique contribuera au développement du football dans toute notre région. À mesure que la Coupe du monde 2026 approche, toutes nos compétitions attireront plus d'intérêt et d'attention".

Grâce à son parrainage de la CONCACAF, l'Arabie saoudite, qui est le seul candidat à organiser la Coupe du monde 2034, poursuit ses efforts significatifs pour étendre son influence dans le football international. Sa société pétrolière nationale Aramco avait déjà conclu un accord de parrainage lucratif avec la FIFA jusqu'en 2027 au printemps dernier.

