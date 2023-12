L'Arabie saoudite accueille les visiteurs LGBTQ

Le site web de l'Autorité saoudienne du tourisme (STA) semble avoir mis à jour sa section FAQ pour indiquer que les visiteurs homosexuels sont les bienvenus dans le royaume.

"Tout le monde est invité à visiter l'Arabie saoudite et il n'est pas demandé aux visiteurs de divulguer de telles informations personnelles", telle est la réponse du site à la question posée sur sa page FAQ: "Les visiteurs LGBT sont-ils les bienvenus en Arabie saoudite ?"

On ne sait pas exactement quand le site a été mis à jour. Un porte-parole de la STA a déclaré que la politique avait déjà été mise en place, mais que la question et la réponse ne figuraient pas sur une version archivée du site Web datant du 14 mars 2023 ou d'une date antérieure.

L'activité sexuelle entre personnes de même sexe est un délit en Arabie saoudite, selon Human Rights Watch.

Selon le Human Dignity Trust, qui milite pour les droits des personnes LGBT dans le monde entier, les personnes transgenres peuvent également faire l'objet de poursuites en Arabie saoudite, avec "des preuves substantielles de l'application de la loi" et "des rapports cohérents de discrimination et de violence" à l'encontre des personnes LGBTQ.

Les voyageurs LGBTQ+ constituent un marché lucratif, selon Darren Burn, PDG d'Out Of Office, un service de planification de voyages de luxe pour la communauté, et de Travel Gay, la plus grande plateforme de voyages LGBTQ+ au monde.

"Les recherches montrent qu'ils dépensent plus d'argent dans une destination que les couples hétérosexuels et qu'ils ont tendance à voyager plus de fois par an", a-t-il déclaré à CNN.

"C'est un groupe démographique très intéressant et lucratif, et les pays investissent des sommes considérables pour l'attirer.

Quant à savoir si les voyageurs LGBTQ se sentiront à l'aise en Arabie saoudite, c'est une autre affaire. Selon M. Burn, des destinations comme les Maldives et Dubaï, où l'homosexualité est un délit, sont populaires, mais sans plus de garanties de la part des autorités, l'Arabie saoudite pourrait être plus difficile à vendre.

"Le site est assez vague et n'offre pas les garanties qui me permettraient d'envoyer nos clients en toute sécurité vers cette destination, mais tout ce qui concerne les voyageurs LGBT sur le site web est un bon point de départ", a-t-il déclaré.

"Je ne connais pas d'autre office de tourisme du Moyen-Orient qui ait mentionné les LGBT, à l'exception du Qatar pendant la période précédant la Coupe du monde, et même cela était vague, disant que tout le monde était le bienvenu.

"Mais ce qui me préoccupe, c'est la réalité de la destination. Est-ce qu'ils disent qu'un couple de même sexe peut s'enregistrer dans un hôtel et obtenir un lit double sans aucun problème ? J'ai l'impression que ce n'est pas la réalité.

Mon ami m'a suggéré d'acheter un nouveau téléphone

Un voyageur homosexuel qui s'est rendu en Arabie saoudite dans le cadre d'un déplacement professionnel en octobre 2022 - avant la mise à jour du site web - a déclaré à CNN qu'il s'était senti "dans le placard" pendant son séjour.

Le voyageur britannique - qui n'a pas souhaité être nommé - a passé du temps à AlUla, l'une des destinations touristiques de l'Arabie saoudite.

"C'était bien pendant une semaine ou deux, mais après cela, j'ai soudain réalisé que j'étais revenu à une vie dans le placard et que je ne me sentais pas vraiment moi-même. C'est plus par peur de ce qui pourrait arriver - l'inconnu - que par rapport à quelque chose de précis qui s'est produit", a-t-il déclaré.

"L'entreprise pour laquelle je travaillais m'a envoyé un courriel m'indiquant ce que je devais faire. En gros, ils m'ont dit de supprimer de mon téléphone tout ce qui était lié de près ou de loin à la LGBTQI - toutes les photos, les applications, les journaux et les magazines. Mon ami égyptien m'a suggéré d'acheter un nouveau téléphone propre.

"J'en ai parlé à des collègues proches, mais je ne parlais [généralement] pas de mon homosexualité ou de mon expérience passée. J'ai gardé cela pour moi et j'ai soudain réalisé que je n'étais pas capable de parler de ce dont je parlerais normalement, et ce n'est pas comme cela que je veux vivre. Dans la pratique, tout le monde était très détendu, mais la loi est la loi".

Il a toutefois ajouté que l'une des "révélations" de son voyage était "l'amabilité et l'accueil du peuple saoudien".

"Ils sont vraiment ouverts au changement d'attitude, mais ils n'ont pas vraiment été en contact avec le monde occidental au cours de leur vie. À moins de rencontrer des gens [d'autres cultures] et de parler des différences, il n'y a aucun moyen d'apprendre d'eux.

"J'ai découvert que ce que disent la loi et les autorités est très différent de la manière dont les habitants interagissent avec vous.

"Je ne me sentirais pas à l'aise si j'y allais avec un partenaire, mais c'est un pays qui évolue très rapidement".

Après Dubaï et le Qatar

L'Arabie saoudite se concentre sur l'expansion de son secteur touristique, en attirant les amateurs d'archéologie à AlUla, où des ruines sont restées intactes pendant près de 2 000 ans, et en créant de nouvelles villes entières pour attirer les visiteurs.

Richard Quest, de CNN, qui a visité le pays en septembre 2022, a écrit ce qui suit : "J'ai déjà vu des pays changer : "J'ai déjà vu des pays changer, mais je ne pense pas avoir jamais rien vu de comparable au changement qui s'opère en Arabie saoudite. Le changement en Arabie saoudite est délibéré, profond et spectaculaire". Il a également souligné ses "contradictions" : après sa visite, 81 personnes ont été exécutées en une seule journée.

Nora Noralla, chercheuse en droits de l'homme, a déclaré à CNN que le royaume suivait l'exemple du Qatar et de Dubaï dans sa tentative d'attirer les voyageurs LGBTQ+. Mais elle a averti que cela pourrait ne pas se faire dans les conditions souhaitées par les voyageurs.

"À Dubaï, il y a beaucoup d'influenceurs gays, et tant que vous comprenez le contexte de la région dans laquelle vous vous trouvez, que vous respectez la culture traditionnelle et que vous ne montrez pas votre homosexualité de quelque manière que ce soit, tout va bien", a-t-elle déclaré.

"Pour cela, il faut être cis-passant. Si vous vous présentez et que vous êtes non binaire, ou homme maquillé, ou manifestement trans, et que vous venez dans la région, l'entrée vous sera refusée. Je ne dirais pas que les personnes LGBT sont les bienvenues - ils disent que les couples de même sexe sont les bienvenus, et c'est tout à fait différent".

Elle prévient également que ce qui est valable pour les "riches touristes" ne l'est pas pour les autres. "Les résidents homosexuels savent quelles limites ils peuvent franchir, et tout dépend de leur situation économique et sociale. "Ils sont conscients des risques liés à ce type d'activité et savent comment s'y prendre de manière discrète. Ce [nouveau mouvement] est essentiellement destiné aux touristes occidentaux.

"Ils essaient de copier le modèle de Dubaï pour récupérer une partie de leur argent. Il y a beaucoup de concurrence [pour l'argent]. Si vous êtes un Occidental gay et cis, vous êtes le bienvenu. Si vous êtes trans et cis, vous êtes le bienvenu. Mais tout ce qui montre de près ou de loin votre homosexualité ne l'est pas. Et je pense que si quelqu'un franchit la ligne, ils agiront rapidement".

Malgré son scepticisme, Darren Burn pense que l'Arabie saoudite pourrait être une destination gay-friendly.

"Nous serions heureux de discuter avec l'office du tourisme et le gouvernement pour trouver un moyen de permettre aux voyageurs LGBTQ+ de voyager en toute sécurité, de les voir investir dans la promotion des communautés LGBT et apporter des changements aux droits des LGBT au niveau local pour faire de l'Arabie saoudite une destination authentique et attrayante.

"Nous savons tous que si les destinations accueillent aujourd'hui des touristes, c'est parce qu'elles pensent qu'il s'agit de leur future source de revenus, mais c'est une bonne chose, car cela pourrait entraîner des changements dans la législation sur l'égalité si c'est bon pour les affaires.

Il ajoute que les voyages peuvent élargir l'esprit des deux parties.

"Sans les voyages et les touristes qui visitent les destinations, les mentalités ne changeraient jamais - tant qu'ils peuvent le faire en toute sécurité, les voyageurs LGBTQ+ peuvent faire tomber les barrières", a-t-il déclaré.

"Les destinations changent, mais je ne pense pas que nous enverrons des clients de sitôt tant que nous n'aurons pas reçu l'assurance qu'ils seront en sécurité, bienvenus et en mesure de s'enregistrer.

Un porte-parole de la STA a déclaré dans un communiqué : "Tout le monde est invité à visiter l'Arabie saoudite, à condition de suivre et de respecter notre culture, nos traditions et nos lois, comme vous le feriez en visitant n'importe quel autre pays du monde.

"Comme les autres gouvernements, nous ne posons pas de questions personnelles aux visiteurs et nous respectons le droit à la vie privée.

Source: edition.cnn.com