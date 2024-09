L'approvisionnement énergétique de l'Ukraine se prépare à son "défi le plus difficile à ce jour" alors que le conflit se dirige vers son troisième hiver.

La Russie a lancé des attaques répétées contre les installations énergétiques d'Ukraine à l'aide de missiles et de drones depuis leur offensive généralisée en février 2022, mais ces attaques ont redoublé d'intensité ces derniers temps, mettant l'Ukraine dans une situation précaire à l'approche de l'hiver et de son froid.

Jeudi dernier, le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol, a déclaré dans un communiqué : "Le système énergétique de l'Ukraine a réussi à tenir le coup pendant les deux hivers précédents grâce à la ténacité, au courage et à l'innovation de son peuple ainsi qu'à la solide coopération de ses alliés extérieurs."

Cependant, Birol a mis en garde : "Cet hiver présentera incontestablement son plus grand défi jusqu'à présent."

Le mois dernier, la Russie a lancé l'une de ses plus grandes attaques aériennes contre l'Ukraine depuis le début de la guerre, en lançant plus de 200 missiles et drones principalement contre les infrastructures énergétiques. Cette salve a entraîné des pannes de courant dans plusieurs villes ukrainiennes, affectant des millions de ménages. De plus, l'Ukraine a riposté en ciblant les infrastructures énergétiques de la Russie.

Avant cette attaque de Moscou, plus des deux tiers de la capacité de production d'électricité de l'Ukraine avant la guerre étaient hors service en raison de destructions, de dommages ou d'occupation par les forces russes, selon le rapport de l'AIE.

Conséquemment, les coupures de courant, qui peuvent également affecter l'approvisionnement en eau, sont devenues un phénomène courant en Ukraine.

"La situation pourrait empirer à mesure que les jours raccourcissent et que le froid s'intensifie", a prévenu l'agence. "Un écart important entre l'offre d'électricité disponible et la demande peak pourrait se creuser - augmentant le risque de perturbations encore plus graves pour les hôpitaux, les écoles et autres institutions vitales au plus fort de l'hiver."

L'AIE estime que le déficit d'électricité de l'Ukraine pourrait atteindre jusqu'à 6 gigawatts cet hiver, soit près d'un tiers de la demande peak prévue et équivalent à la demande peak annuelle du Danemark, par exemple.

Dans leur rapport, l'agence suggère 10 mesures que l'Ukraine et ses alliés devraient mettre en œuvre pour atténuer les risques pour l'approvisionnement en énergie du pays. Ces mesures comprennent le renforcement de la sécurité physique et cybernétique des infrastructures énergétiques critiques, l'accélération des livraisons d'équipements et de pièces de rechange pour les réparations, l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'expansion de la capacité d'importation d'électricité et de gaz naturel de l'Union européenne.

Selon le rapport, une défense aérienne efficace est "de loin la mesure la plus cruciale" pour maintenir un niveau minimal de services énergétiques en Ukraine pendant les mois à venir.

Aide de l'Union européenne

Pour aider l'Ukraine à faire face à l'hiver prochain, l'UE va répartir 160 millions d'euros (179 millions de dollars) - dont 60 millions d'euros (67 millions de dollars) en aide humanitaire pour les abris et les chauffages, et 100 millions d'euros (112 millions de dollars) pour les réparations et les initiatives d'énergie renouvelable, la plupart des fonds provenant d'actifs russes saisis.

Jeudi dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré : "Il est juste que la Russie paie pour les dommages qu'elle a causés." Elle a également noté que l'UE avait fourni au moins 2 milliards d'euros (2,2 milliards de dollars) pour soutenir le système énergétique de l'Ukraine depuis le début de l'invasion à part entière.

Les travaux de réparation des infrastructures énergétiques de l'Ukraine et de raccordement de son réseau électrique à l'Europe devraient couvrir plus de 25 % des besoins énergétiques du pays cet hiver, selon la présidente de l'exécutif de l'UE.

Par exemple, une centrale thermique en Lituanie est démontée et expédiée en Ukraine pour être remontée. De plus, l'UE a livré des panneaux solaires à 21 hôpitaux ukrainiens, huit d'entre eux seront entièrement équipés à l'arrivée de l'hiver, a-t-elle déclaré.

Malgré les attaques continues de la Russie contre les installations énergétiques de l'Ukraine, mettant en évidence une menace significative en Europe, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) salue la résilience de l'Ukraine et l'aide de ses alliés. L'agence s'attend à ce que cet hiver soit le plus grand défi pour le système énergétique de l'Ukraine.

