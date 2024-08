- L'approvisionnement en eau dans les parties des sels de fracture menacées

En raison des travaux de nettoyage des dégâts des inondations à Bruchsal, l'approvisionnement en eau dans les quartiers de Heidelsheim et Helmsheim est menacé. La ville de Bruchsal a appelé ses citoyens à réduire considérablement leur consommation d'eau. "Pour éviter l'effondrement de l'approvisionnement en eau", peut-on lire dans un communiqué de presse. Les résidents des deux quartiers ont été priés de ne pas utiliser d'eau pendant les opérations de nettoyage et de ne pas remplir de baignoires ou d'autres récipients comme des seaux d'eau. "L'eau peut toujours être utilisée à des fins domestiques."

Après la violente tempête, les pompiers de la ville sont en pleine action. "Les pompiers seront occupés toute la journée à pomper l'eau des caves, des sous-sols et des garages souterrains", a déclaré Edgar Geißler, porte-parole du service des pompiers du district de Karlsruhe. Bien que l'eau ait largement régressé, il y a encore de la boue dans de nombreuses maisons et sur les rues. De plus, de nombreuses branches et arbustes qui ont été emportés par les eaux de crue doivent encore être dégagés le long des routes.

Malgré les efforts continus pour dégager les dégâts des inondations, les résidents de Heidelsheim et Helmsheim doivent être conscients des risques potentiels pour leur approvisionnement en eau. Pour minimiser l'impact des dégâts des inondations sur l'approvisionnement en eau, il est essentiel de suivre les conseils de la ville et de limiter l'utilisation de l'eau pendant les opérations de nettoyage.

