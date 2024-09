- L'approche tactique audacieuse de Kompany rencontre la résistance de Fribourg.

Kompany, audacieux comme un renard. En employant une stratégie offensive audacieuse et en utilisant le star de l'équipe nationale allemande Joshua Kimmich dans un rôle hybride inventif, le nouveau manager du Bayern a remporté une victoire contre SC Freiburg lors de son premier match à l'Allianz Arena. La victoire 2-0 (1-0) et le départ tonitruant du Bayern avec six points en Bundesliga étaient amplement mérités. Harry Kane a transformé un penalty (38e minute), et Thomas Müller, le meilleur buteur de l'histoire du Bayern, a scellé la victoire en tant que remplaçant (78e). En temps additionnel, Lucas Höler a raté une occasion de marquer un penalty pour Freiburg.

Le premier but de la saison de Kane, qui a remporté le prix du 'Kicker' pour ses 36 buts la saison précédente, s'est avéré être un moment crucial du match. Le penalty a de nouveau relancé le débat interminable sur la main dans la surface de réparation et l'application de la VAR (Video Assistant Referee).

Que s'est-il passé ? Kane a remporté un duel aérien contre Max Rosenfelder, touchant le bras du défenseur de SC. L'intention du défenseur était incertaine. Son bras était tendu, cependant. L'arbitre vidéo Harm Osmers est intervenu après la décision de corner de l'arbitre Christian Dingert.

L'arbitre Dingert, âgé de 44 ans, a examiné l'incident sur le côté et a signalé un penalty. Les joueurs et l'entraîneur de Freiburg, Julian Schuster, ont réagi avec choc. Kane est resté calme, a marqué le penalty, son sixième dans la Bundesliga. Le Bayern a eu du mal contre un tenace Freiburg avant que Müller ne marque. Et comment ! Müller a contrôlé le ballon avec son pied droit, éliminé son adversaire dans la surface et marqué avec son pied gauche.

"Avancer avec des joueurs offensifs"

Le Bayern a présenté un football divertissant et passionnant dans l'arène de Munich comble. Kompany a cherché à offrir un spectacle aux fans du Bayern lors de son premier match à domicile en tant qu'entraîneur principal. En conséquence, il a structuré son équipe en conséquence. "C'est un match à domicile - et nous devons avoir nos joueurs offensifs sur le terrain", a déclaré le Belge de 38 ans avant le match sur le service de streaming DAZN.

Kane, Musiala, Gnabry, Olise, Tel - telle était la force offensive. Derrière ? Dayot Upamecano et Min-jae Kim, qui ont de nouveau fait confiance à Kompany en tant que défenseurs centraux, souvent seuls. Kimmich n'a pas pris son rôle habituel de arrière droit ; au lieu de cela, il a souvent joué centralement devant la défense, avançant comme Raphael Guerreiro. Les formations tactiques utilisées sous Thomas Tuchel sont désormaisthing du passé à Munich avec Kompany.

Müller, le recordman de buts du Bayern, en 710e apparition

Cela a présenté un défi important pour l'équipe adverse. Une semaine après la victoire 3-1 contre VfB Stuttgart, Freiburg a eu du mal à mettre en place son jeu offensif. Après un coup franc de Vincenzo Grifo, Lukas Kübler a réussi un tir - Manuel Neuer a sauvé (57e), et un tir de Patrick Osterhage (60e) a également été sauvé.

Le public a ovationné Thomas Müller lorsqu'il est entré en jeu. Avec 710 apparitions, le joueur de 34 ans a dépassé Sepp Maier pour devenir le seul détenteur du record pour le FC Bayern. La légende de 80 ans a été honorée avant le match, avec d'anciens coéquipiers comme Uli Hoeneß, Paul Breitner ou Hans-Georg Schwarzenbeck, 50 ans après la première victoire de Munich en Coupe d'Europe en 1974. Müller a joué pendant 19 minutes, marquant un but. Et à la fin, Leon Goretzka a également eu un court passage en tant que défenseur central.

