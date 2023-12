L'approche sport par sport de la NCAA concernant la participation des transgenres suscite le débat

Cette politique, annoncée mercredi en fin de journée, intervient alors que la nageuse de l'université de Pennsylvanie, Lia Thomas, qui a remporté haut la main les épreuves féminines de 100 et 200 mètres nage libre à Harvard samedi, est en train d'établir des temps records au sein de l'équipe féminine cette saison. Auparavant, elle avait fait partie de l'équipe masculine de Penn et avait suivi une thérapie hormonale pendant deux ans.

Aujourd'hui, Thomas est considérée comme l'une des meilleures nageuses universitaires du pays, sa réussite rapide suscitant à la fois des éloges et des critiques dans le monde de la natation.

Les athlètes transgenres devront désormais subir un test de testostérone obligatoire à partir de l'année universitaire 2022-23 - au début de leur saison et à nouveau six mois plus tard, selon les règles approuvées cette semaine par le Conseil des gouverneurs de la NCAA. En outre, ils devront se soumettre à un test quatre semaines avant les sélections pour les championnats.

La NCAA exigeait auparavant que les femmes transgenres suivent un traitement de suppression de la testostérone pendant un an avant de concourir dans une équipe féminine.

Penn Athletics a déclaré qu'elle travaillerait avec la NCAA concernant la participation de Thomas au championnat de natation et de plongeon de 2022, qui aura lieu en mars.

Pourtant, de l'association représentant les entraîneurs universitaires de natation et de plongeon aux anciens nageurs olympiques en passant par les parents des nageuses au niveau universitaire, la nouvelle politique de la NCAA est critiquée pour son insuffisance et son manque de clarté.

CNN a demandé à la NCAA de commenter ces critiques.

"Ils font cela au milieu de la saison et il est clair qu'ils n'ont pas tout réfléchi", a déclaré Joanna Harper, une coureuse transgenre qui fait des recherches sur les performances athlétiques des transgenres à l'université de Loughborough, en Angleterre.

Mme Harper, physicienne médicale qui a publié la première étude sur la suppression de la testostérone et le traitement à l'œstrogène sur les performances des athlètes transgenres, a ajouté : "Je ne pense pas que cette politique, par exemple, affectera Lia Thomas, et les gens seront mécontents parce qu'elle se débrouille bien".

Lia Thomas, 22 ans, n'a pas commenté publiquement la nouvelle politique. Elle a déclaré à SwimSwam Podcast le mois dernier que "continuer à nager après la transition a été une expérience incroyablement gratifiante". Elle a ajouté qu'elle espérait "continuer à pratiquer le sport que j'aime en tant que personne authentique".

Une politique conforme à celle des comités olympiques

La NCAA a voté cette semaine en faveur d'une "approche sport par sport de la participation des transgenres" qu'elle a déclarée conforme à celle des Comités olympiques américain et international.

La participation des transgenres dans chaque sport sera déterminée par la politique de l'organe directeur national du sport. En l'absence d'organe directeur national, c'est la politique de la fédération internationale du sport qui s'appliquera. Et s'il n'y a pas de politique de la fédération internationale, "les critères de politique précédemment établis par le CIO seront suivis", selon une déclaration de l'association.

"Nous soutenons fermement les étudiants-athlètes transgenres et la promotion de l'équité dans les sports universitaires", a déclaré John DeGioia, président du conseil d'administration de la NCAA et président de Georgetown.

"Il est important que les écoles membres de la NCAA, les conférences et les athlètes universitaires concourent dans un environnement inclusif, équitable, sûr et respectueux et qu'ils puissent aller de l'avant en ayant une compréhension claire de la nouvelle politique.

Selon Mark Emmert, président de la NCAA, environ 80 % des athlètes olympiques américains sont d'actuels ou d'anciens athlètes universitaires.

En novembre, le CIO a annoncé un nouveau cadre pour les athlètes transgenres, déclarant qu'aucun athlète ne devrait être exclu de la compétition en raison d'un avantage supposé lié à son sexe. Ce changement a confié à chaque fédération sportive la responsabilité de déterminer si un athlète bénéficie d'un avantage disproportionné.

La politique précédente du CIO permettait aux athlètes transgenres de concourir à condition que leur taux de testostérone soit inférieur à une certaine limite pendant au moins 12 mois avant la compétition.

Mme Thomas a abordé le cadre du CIO dans son entretien avec Swimswam : "Je pense que les lignes directrices qu'ils ont établies sont très bonnes. Elles font un très bon travail de promotion de l'inclusivité tout en maintenant l'intégrité de la compétition".

Penn Athletics soutient Thomas

À l'université de Pennsylvanie, les parents d'autres nageurs se sont interrogés sur l'équité d'autoriser Thomas à concourir dans l'équipe féminine.

La mère d'une nageuse de l'Université de Pennsylvanie a déclaré qu'elle s'inquiétait de l'équité et de la disposition du Titre IX de 1972 interdisant la discrimination fondée sur le sexe dans les écoles bénéficiant d'un financement fédéral qui, selon elle, "a permis aux femmes de briller dans le domaine de l'athlétisme".

Le titre IX est à l'origine de l'explosion du nombre de femmes dans l'athlétisme universitaire et de l'injection de fonds par les écoles dans le sport féminin.

"Les filles qui consacrent leur vie à la natation commencent très tôt", a déclaré la mère, qui a demandé à ne pas être identifiée par crainte de représailles contre sa fille. "Elles ne manquent jamais les entraînements. Elles se réveillent à 5 heures du matin dès l'âge de 12 ans. Ils ne prennent pas de vacances.

Cette mère et un autre parent s'inquiètent du fait que le succès de Thomas pourrait se faire au détriment des chances de leurs propres filles de voyager et de participer à des compétitions en raison des limites imposées à la liste.

"Ma fille, par exemple, s'est entraînée plus de 20 heures par semaine pendant toute la durée de ses études secondaires", explique l'autre parent, un père qui a demandé à garder l'anonymat.

"Son seul jour de repos était le dimanche. En plus de maintenir le niveau académique requis pour être acceptée dans une école comme l'université de Pennsylvanie, elle a travaillé pendant quatre ans au lycée. Elle a travaillé pendant quatre ans au lycée pour cela. Sans parler de toutes les années qui ont précédé le lycée. Et puis, on vous dit que vous et vos coéquipiers allez perdre des places au profit d'une femme transgenre".

Dans un communiqué, Penn Athletics a déclaré qu'elle soutenait Thomas et "nous travaillerons avec la NCAA concernant sa participation dans le cadre des normes nouvellement adoptées pour le championnat de natation et de plongeon de la NCAA en 2022".

L'ancienne nageuse olympique Nancy Hogshead-Makar, qui dirige une organisation à but non lucratif de défense juridique des femmes dans le sport, a déclaré qu'elle était d'accord avec la nouvelle politique puisqu'elle exigerait que les nageurs transgenres comme Thomas déclarent leur taux de testostérone quatre semaines avant les sélections pour les championnats.

Mais elle a qualifié la nouvelle politique d'injuste en raison de ce qu'elle perçoit comme l'avantage biologique de Thomas.

La politique est une réponse directe à la pression

L'association des entraîneurs de natation et de plongeon des universités (College Swimming & Diving Coaches Association) a soutenu cette semaine, dans un communiqué, le droit de Mme Thomas à participer aux compétitions et a condamné la "haine" dont elle a fait l'objet. Mais l'association a également déclaré que la nouvelle politique de la NCAA n'était "pas une solution" et qu'elle constituait "une occasion manquée de mener" une "discussion approfondie, réfléchie et scientifique sur l'équilibre entre l'inclusion et l'équité".

USA Swimming, l'organe directeur national du sport aux États-Unis, a exprimé son soutien à "l'inclusivité" et à "l'équité compétitive". Dans sa déclaration, l'organisation s'est engagée à "apprendre et à s'éduquer sur l'équilibre approprié dans cet espace".

Chris Mosier, un athlète transgenre et défenseur des droits de l'homme, a déclaré sur Twitter que la NCAA avait "élaboré une politique ridiculement complexe qu'il leur sera impossible de suivre".

"Il est clair que cette politique est une réponse directe à la pression exercée sur un athlète en compétition dans la NCAA", a déclaré Mosier dans un communiqué commun avec Athlete Ally, un groupe qui soutient les athlètes LGBTQ.

"Il est décevant pour moi qu'après des années de discussions et d'appels à plus de recherche, une nouvelle politique puisse être rapidement mise en place sous la pression de personnes qui ne veulent pas voir un grand athlète transgenre réussir.

La controverse autour de Thomas survient à un moment où un certain nombre d'assemblées législatives d'États ont interdit aux filles et aux femmes transgenres desécoles secondaires et des universités publiques de faire partie d'équipes sportives féminines.

Une controverse "largement exagérée", selon un chercheur

Harper, qui est transgenre, estime qu'environ 50 des quelque 200 000 athlètes pratiquant des sports féminins au niveau universitaire aux États-Unis sont transgenres.

En 2015, Harper a publié la première étude sur les effets de l'hormonothérapie sur les athlètes transgenres. Cette étude a révélé que les coureurs de fond transgenres n'avaient pas d'avantage inhérent en tant que femmes. L'étude portait sur un petit échantillon de coureurs, a-t-elle précisé, ajoutant que la masse musculaire des sprinters transgenres pourrait les avantager dans les courses plus courtes.

Eric Vilain, généticien spécialisé dans la biologie du genre à l'université George Washington, a qualifié l'étude de Mme Harper de "révolutionnaire" dans un article paru en 2018 dans Sciene , une revue à comité de lecture publiée par l'American Association for the Advancement of Science.

Pourtant, la communauté scientifique débat vivement de la question de savoir si les hormones androgènes telles que la testostérone sont des marqueurs utiles de l'avantage athlétique, selon les experts.

Selon Mme Harper, la controverse suscitée par la saison record de Mme Thomas découle de sa domination dans ce sport.

"Je pense qu'une grande partie de l'agitation autour de Lia Thomas est tout simplement exagérée", a déclaré Harper.

"Les femmes transgenres ne se transforment pas pour faire du sport. Nous changeons de sexe pour ressembler davantage aux autres femmes. Ainsi, dans le cadre de cette thérapie visant à être plus heureuses et en meilleure santé [...] les femmes transgenres entreprendront cette thérapie et auront des niveaux de testostérone conformes parce que c'est pour leur santé, et non pas parce que cela a quelque chose à voir avec le sport.

Source: edition.cnn.com