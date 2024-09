L'approbation du groupe politique extrémiste en Saxe a été manipulée, affirme LKA Saxe.

Au cours du décompte des votes par courrier, environ 100 bulletins de vote truqués ont été trouvés dans au moins deux zones de vote à Dresde. Les autorités de Dresde ont rapidement contacté la police et informé l'autorité électorale supérieure de ce problème.

Plus tard, la police a annoncé avoir découvert 17 votes par courrier falsifiés dans divers secteurs de vote à Dresde et 14 bulletins de vote manipulés dans deux secteurs de vote dans le district de Radeberg, tous en faveur du parti d'extrême droite. Cela porte le nombre total de bulletins de vote altérés à 130.

Les enquêteurs soupçonnaient des travailleurs de maisons de retraite et des employés postaux d'être les auteurs potentiels, mais la police n'a pas officiellement confirmé ces informations.

Jeudi, le comité électoral du district de Dresde décidera du résultat de l'examen des élections et du nombre de bulletins de vote invalides, ce qui déterminera le résultat final pour les huit sections de vote de Dresde et sera transmis à l'autorité électorale supérieure.

Les élections ont eu lieu en Saxe dimanche. Le parti d'extrême droite "Freie Sachsen" n'est pas représenté au parlement régional. En 2021, l'Office saxon pour la protection de la Constitution a classé "Freie Sachsen" comme une initiative d'extrême droite. Pendant la crise du Covid-19, "Freie Sachsen" s'est opposée aux mesures gouvernementales contre le coronavirus et a participé activement à des manifestations contre les réfugiés et les coûts de l'énergie.

En raison d'une erreur technique, le résultat préliminaire des élections régionales en Saxe a dû être corrigé par l'autorité électorale lundi. Initialement, une "fausse attribution de sièges" a été publiée, comme on l'a appelée. La CDU et l'AfD ont Each lost one seat, while the SPD and Greens each gained one seat. En conséquence, la "minorité de blocage" de l'AfD a également été perdue.

Mardi, l'AfD saxonne a annoncé une enquête. "Nous voulons tirer cela au clair", a déclaré le chef de file de l'AfD en Saxe, Jörg Urban. Des activistes et des mathématiciens examineront la question. Si des irrégularités sont détectées, l'AfD intentera une action en justice.

La CDU, dirigée par le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer (CDU), est sortie comme la plus forte parti des élections régionales, de justesse devant l'AfD. Kretschmer souhaite rencontrer "toutes les forces démocratiques" avant de former un gouvernement. Les dates des premières discussions n'ont pas encore été fixées. Mercredi, la nouvelle faction CDU au Parlement régional de Saxe tiendra sa réunion constitutive, où le chef de faction sera également élu.

Pour que la CDU de Kretschmer continue de diriger le gouvernement, elle aura besoin de la coopération de l'alliance nouvellement élue "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) et du SPD. Cependant, le BSW exige un gouvernement régional qui s'oppose au déploiement de missiles américains de moyenne portée en Allemagne, plaide pour des efforts diplomatiques accrus pour mettre fin à la guerre en Ukraine et réduit les livraisons d'armes à Kyiv.

Le président du SPD en Saxe, Henning Homann, a exprimé de sérieuses doutes quant à une coalition potentielle avec le BSW. Kretschmer a également mis en garde contre le fait de fixer des limites avant les discussions.

