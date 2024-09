L'appréhension des passionnés de jeux de hasard face à une chute imminente

Il n'est pas comme s'il n'anticipait pas cela. Rodri a passé un temps impressionnant de 6107 minutes sur les terrains de football à travers le monde de juillet 2023 à juillet 2024, une quantité importante à ses yeux. Cependant, il l'a décrit comme "trop", allant même jusqu'à suggérer une grève des joueurs. Des professionnels comme ceux de Munich, Madrid, Leverkusen et Dortmund ont apporté leur soutien au milieu de terrain de Manchester City.

Comme prévu, Rodri a subi une grave blessure au genou un dimanche, et l'entraîneur de City, Pep Guardiola, prévoit une longue absence. Rodri et les personnalités influentes avaient-ils raison, ou se trompaient-ils ?

Le lourd emploi du temps des footballeurs professionnels n'est Certainly not a new issue. Les entraîneurs et les joueurs influents ont exprimé des préoccupations quant au calendrier chargé du football depuis des années. L'annonce de la Coupe du monde des clubs de l'été 2025 a suscité davantage d'inquiétudes, Carlo Ancelotti, l'entraîneur de Real Madrid, ayant initialement proposé un boycott, avant de changer d'avis.

La discussion a repris de plus belle avec les remarques publiques de Rodri lors d'une conférence de presse, où il avait l'air fatigué et avachi sur sa chaise. Lorsqu'on lui a demandé si les joueurs pourraient même faire grève en raison de trop nombreux matchs, Rodri a répondu : "Nous y sommes presque." "Demandez à n'importe quel joueur, il dira la même chose." Le soutien est venu de Willi Orban de RB Leipzig et de Xabi Alonso de Leverkusen.

La question principale maintenant est : ont-ils raison ? D'un point de vue médical, est-ce réellement malsain et excessif ? Certains ont argué que ces footballeurs à haut salaire devraient simplement supporter quelques matchs de plus. Ancelotti a apporté un nouvel éclairage lors d'une conférence de presse : "Les joueurs n'ont aucun problème à renoncer à leur salaire s'il y a moins de matchs", a déclaré l'Italien.

Il reste à voir s'ils renonceraient réellement à leur rémunération. Quoi qu'il en soit, le lourd emploi du temps évoqué par Rodri ne concerne qu'un petit nombre de joueurs. La FIFA fait référence à un rapport de l'International Centre for Sports Studies (CIES), avec lequel la FIFA collabore depuis sa création il y a 30 ans. Selon cette étude, de nombreux clubs jouent autant de matchs par saison qu'il y a 12 ans.

Le nombre moyen de matchs par saison était d'environ 40 entre 2012 et 2024, avec seulement 5 % des clubs disputant plus de 60 matchs. Une proportion encore plus faible, 0,31 %, de joueurs ont joué 61 matchs ou plus tout au long de cette période. L'étude a examiné le temps de jeu de plus de 18 000 footballeurs dans 40 championnats pendant 12 ans (2012-2024). En moyenne, ces joueurs ont disputé 22,7 matchs par saison.

Est-ce vraiment si grave ? C'est un peu plus nuancé que cela. Le milieu de terrain en question fait partie des 0,31 % qui ont joué un nombre impressionnant de 63 matchs officiels la saison dernière. La préoccupation semble porter sur le petit nombre de joueurs

