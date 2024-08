L'appréciation de Poutine par la population russe diminue après l'offensive de Koursk.

16:24 Moscou affirme être ouvert aux négociations

Selon les services de renseignement de la Défense britannique, malgré les déclarations de responsables russes de haut niveau affirmant être ouverts aux négociations, d'autres déclarations indiquent que la Russie reste très déterminée à atteindre ses objectifs initiaux en Ukraine. Le ministère de la Défense britannique fait référence à une déclaration de Dmitri Rogozin, ancien vice-Premier ministre russe et "senateur" de la région occupée de Saporischschja, qui s'est récemment vanté de détruire des livres ukrainiens. Rogozin prône l'élimination complète de tout ce qui est ukrainien et suggère qu'un cessez-le-feu entraînerait "une certaine mort pour nos enfants". "Ces déclarations font partie d'une longue série de remarques Ukrainophobes de responsables russes de haut niveau qui menacent et sous-minent l'identité et la culture ukrainiennes", indique le rapport des services de renseignement britanniques. Il est probable qu'il y ait de nombreux responsables russes qui poursuivent des objectifs extrêmes pour la guerre, notamment la destruction de la culture, de l'identité et de la souveraineté ukrainiennes, ajoute le rapport. "Et cela malgré l'ouverture présumée à la négociation que le porte-parole du président russe Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a répétée le 1er juillet 2024."

15:50 L'armée ukrainienne utilise pour la première fois une nouvelle arme drone

Pour la première fois, l'armée ukrainienne a attaqué les Russes en utilisant une nouvelle arme, le drone-missile Palianytsia, selon le président Volodymyr Zelensky lors des célébrations du Jour de l'indépendance. "C'est notre nouvelle méthode de riposte contre l'agresseur. L'ennemi a été vaincu. Je remercie tous ceux qui ont rendu cela possible. Tous les développeurs, fabricants et nos soldats. Je suis fier de vous", a déclaré Zelensky. Il sera difficile pour la Russie de déterminer exactement ce que le missile ou le drone a touché. C'est une arme d'une "entièrement nouvelle classe".

15:31 Les réfugiés ukrainiens conservent leur droit à la réinstallation tardive

Le ministère de l'Intérieur fédéral a annoncé que les réfugiés ukrainiens conserveront leur droit de demander la réinstallation tardive. Cela sera garanti par un nouveau règlement, comme l'a déclaré la secrétaire d'État Juliane Seifert du ministère de l'Intérieur fédéral lors de l'événement "Jour de la patrie" de la Fédération des expulsés (BdV) à Berlin. Ce règlement s'appliquera rétroactivement à partir du début de la guerre pour les réfugiés d'Ukraine, et même ceux qui avaient Previously applied unsuccessfully for late resettler status can now reapply if they meet the further legal requirements of the Federal Expellees Act.

14:56 Zelensky menace Poutine, la Russie pourrait devenir "fédération tampon"

Dans son discours à l'occasion du Jour de l'indépendance de l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis l'accent sur le droit du peuple à l'autodétermination. "Nous ne permettrons pas que notre terre devienne une zone grise où le drapeau bleu et jaune (drapeau national de l'Ukraine) peut continuer à voler légalement", a déclaré Zelensky dans son discours. Les Ukrainiens rendront tout ce qu'on leur a infligé à l'agresseur - proportionnellement, Zelensky a averti. Il a dit au président russe Vladimir Poutine que quiconque veut transformer l'Ukraine en une zone tampon devrait être prudent, sinon leur propre pays pourrait devenir une "fédération tampon", en référence à l'offensive récente dans la région de Kursk.

14:28 Morts civils dans l'est de l'Ukraine

Au moins cinq civils ont été tués dans une attaque russe dans l'est de l'Ukraine, selon des rapports officiels. La police et les services de secours sont sur les lieux dans la ville de Kostjantyniwka, comme l'a annoncé le gouverneur de la région de Donetsk, Vadym Filaschkin, sur la plateforme Telegram. Il a de nouveau exhorté les habitants à chercher refuge. Kostjantyniwka se trouve près du front, où les forces russes ont gagné du terrain ces derniers mois et ont attaqué à plusieurs reprises la ville voisine de Pokrowsk, qui sert de important hub logistique pour les forces ukrainiennes.

14:06 La maison historique de l'anarchiste ukrainien Nestor Makhno détruite dans une attaque à Zaporizhzhia

Dans une attaque russe sur la région de Zaporizhzhia, la maison historique et le domaine familial de l'anarchiste ukrainien Nestor Makhno à Hulyaipole ont été détruits. Le journal ukrainien "Kyiv Independent" a rapporté cela, citant la police nationale ukrainienne. La maison de ce célèbre révolutionnaire du XXe siècle avait été transformée en musée. Après l'attaque russe, le bâtiment n'était plus que ses fondations. Selon la police nationale, l'armée russe a lancé 306 attaques sur neuf localités frontalières dans la région de Zaporizhzhia pendant la nuit, causant des dommages ou détruisant plusieurs bâtiments et infrastructures. Aucun civil n'a été blessé ou tué.

115 combattants ukrainiens ont été libérés de la détention russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy l'a annoncé via Telegram. "Nous nous souvenons de chacun d'entre eux. Nous faisons tout notre possible pour les faire revenir", a écrit le chef d'État ukrainien. Il a exprimé sa gratitude aux Émirats arabes unis (EAU) pour avoir facilité les négociations avec la Russie. De plus, Zelenskyy a partagé des photos des prisonniers libérés sur Telegram. Selon son communiqué, ces personnes comprennent des membres de l'armée ukrainienne, de la garde nationale, de la marine et de la garde-frontière.

13:25 Prochaine libération conjointe de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine

Un accord d'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine est imminent : les deux pays sont attendus pour libérer 115 prisonniers aujourd'hui, selon un représentant de l'émirats arabes unis médiateur. Cela serait la première telle action depuis l'offensive récente de l'Ukraine dans les territoires russes ce mois-ci. L'agence de presse russe RIA, citant le ministère russe de la Défense, a confirmé cette information. Des soldats ukrainiens capturés par les troupes russes dans la région de Kursk sont apparemment situés sur le territoire biélorusse. Cet échange marquerait la septième telle action médiatisée par les Émirats arabes unis depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Les Émirats arabes unis, allié proche des États-Unis, ont maintenu des relations amicales avec Moscou malgré la désapprobation des gouvernements occidentaux. Inversement, les liens avec Kyiv se sont également intensifiés.

13:16 Le président polonais Duda et le Premier ministre lituanien Simonyte assistent aux célébrations du Jour de l'Indépendance à Kyiv

L'Ukraine célèbre son 33ème Jour de l'Indépendance aujourd'hui. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy accueille le président polonais Andrzej Duda et le Premier ministre lituanien Ingrida Simonyte à cette occasion. Le bureau présidentiel ukrainien a partagé plusieurs photos de ces célébrations à Kyiv.**

12:56 La Lettonie s'engage à fournir 112 millions d'euros d'aide militaire à l'Ukraine en 2024

La Lettonie a Promise 112 millions d'euros d'aide militaire à l'Ukraine cette année et a accepté de rejoindre l'initiative de la coalition des drones. Le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov a annoncé cela sur Facebook, suite à sa réunion avec une délégation lettone dirigée par le ministre letton de la Défense Andris Spruds. Umerov a souligné que renforcer la coalition des drones était une priorité, avec la Lettonie prenant un rôle de leader. La Lettonie est attendue pour fournir à l'Ukraine de nombreux drones pour aider à repousser l'agression russe à grande échelle. Selon Umerov, environ 40 pays font déjà partie de cette coalition.**

12:16 Zelensky facilite la voie de l'Ukraine pour rejoindre la Cour pénale internationale

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a lancé l'entrée de son pays à la Cour pénale internationale en signant une loi ratifiant le Statut de Rome. Cela est considéré comme une étape importante vers l'intégration de l'Ukraine dans l'UE. Le parlement ukrainien avait précédemment approuvé cette mesure. La CPI a émis des mandats d'arrêt internationaux, entre autres, contre le président russe Vladimir Poutine.**

11:38 Zelensky interdit l'Église orthodoxe ukrainienne pro-russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a signé une loi interdisant l'Église orthodoxe ukrainienne pro-russe à l'occasion du Jour de l'Indépendance de son pays. Il a déclaré que cela renforcerait l'autonomie de l'Ukraine. Le texte de la loi a été publié aujourd'hui sur le site web du parlement ukrainien. Les parlementaires ont voté pour ce projet de loi mardi, qui stipule une interdiction des organisations religieuses ayant des liens avec la Russie. La Russie a critiqué cette mesure. La loi fixe un délai pour que les organisations religieuses coupent les liens avec la Russie. La mise en œuvre de la loi peut prendre plusieurs années. Dans son discours, Zelensky a déclaré que l'Église orthodoxe ukrainienne "faisait des progrès vers la libération des démons de Moscou".**

11:02 Les médias : un dépôt de munitions russe en feu après une attaque de drone

Des rapports indiquent qu'Ukraine pourrait avoir frappé une cible militaire : un dépôt de munitions russe dans la région de Voronezh aurait été la cible d'attaques de drones, selon des sources médiatiques. La cible était un entrepôt près d'Ostrogoshsk, une ville située à environ 100 kilomètres au sud de Voronezh. Bien que les autorités n'aient pas encore confirmé qu'il s'agissait d'un dépôt de munitions, le gouverneur Alexander Gusev a déclaré une situation d'urgence dans trois villages en raison des dommages causés par les explosions et les incendies.**

10:26 Zelensky : la guerre est "revenue en Russie"

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, le conflit est "revenu en Russie". Avec son invasion de l'Ukraine, la Russie cherchait à "détruire" l'Ukraine, a déclaré Zelensky dans un message vidéo marquant le Jour de l'Indépendance de l'Ukraine. Au lieu de cela, l'Ukraine célèbre son 33ème Jour de l'Indépendance, a-t-il ajouté. "Et quoi que l'adversaire ait apporté dans nos terres, cela est maintenant revenu à sa source." Selon Zelensky, son message vidéo a été enregistré dans la région frontalière d'où Kyiv a lancé son offensive récente en Russie. Les troupes ukrainiennes sont entrées dans la région frontalière de Kursk le 6 août.**

09:54 La Russie déclare l'état d'urgence dans la région de Voronezh après une attaque de drone nocturne

La Russie a déclaré l'état d'urgence dans une partie de la région de Voronezh frontalier de l'Ukraine après une attaque de drone nocturne. Le gouverneur Alexander Gusev l'a annoncé sur Telegram. Selon lui, l'armée russe a intercepté cinq drones. Les débris ont allumé un feu qui a déclenché la détonation d'explosifs. L'incident n'a pas endommagé de bâtiments civils, a souligné Gusev. Cependant, les autorités ont pris des mesures d'urgence dans trois établissements. Environ 200 personnes ont été évacuées et deux femmes ont été blessées par les explosions, l'une d'entre elles ayant besoin d'être hospitalisée.**

09:31 Kyiv : 1160 soldats russes "neutralisés" en une journée

Les chiffres officiels de Kyiv indiquent des pertes importantes du côté russe : 1160 soldats russes ont été tués ou incapacités en une journée. Selon le ministère de la Défense ukrainien, un total de 606 490 soldats russes ont été "neutralisés" depuis le début de la guerre en février 2022. Le rapport quotidien du ministère sur les pertes russes indique également que l'ennemi a perdu 9 chars de plus (8 542 au total). Depuis le début de l'invasion russe, l'Ukraine a rendu compte de plus de 16 600 véhicules blindés et d'environ 14 000 drones, soit capturés ou détruits par l'armée russe. Cependant, ces chiffres ne peuvent pas être indépendamment vérifiés car Moscou reste silencieux sur ses propres pertes en Ukraine.**

08:48 Zelensky : "Nous repoussons l'armée russe de Kharkiv"

19:10 Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que l'armée russe est repoussée de la région de Kharkiv

Le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'armée russe était repoussée de la région de Kharkiv dans son adresse vidéo du soir après avoir discuté avec le Commandant en chef des Forces armées ukrainiennes, le Général Oleksandr Syrskyi. "Kharkiv est véritablement une ville héroïque, une ville de peuple et de vie. Depuis le début mai, nos forces de défense ont réussi à repousser les avancées russes sur Kharkiv et à protéger notre ville et toute la région de Kharkiv. Nous repoussons graduellement l'armée russe."

08:10 Les autorités rapportent 10 blessés dans les bombardements russes de l'oblast de Kherson

Dix personnes ont été blessées lors des bombardements russes dans l'oblast de Kherson la veille, selon un rapport de l'agence de presse d'État Ukrinform, citant Oleksandr Prokudin, chef de l'administration militaire de l'oblast de Kherson.

07:54 Les roquettes russes ciblent les installations de grains dans l'oblast de Sumy

Des roquettes russes ont touché plusieurs installations de grains dans l'oblast ukrainien de Sumy, selon un communiqué du parquet régional rapporté par l'agence de presse d'État Ukrinform. Les troupes russes ont lancé des attaques de roquettes sur les installations de grains la veille.

07:29 Des rapports font état d'une attaque de drone qui a endommagé un dépôt de munitions dans l'oblast russe de Voronezh

Une attaque de drone la nuit dernière dans l'oblast russe de Voronezh a provoqué un incendie et une "explosion d'objets explosifs", selon "Kyiv Independent", citant le gouverneur régional Aleksandr Gusev. Les unités de défense aérienne russes ont prétendument abattu plusieurs véhicules aériens sans pilote au-dessus de l'oblast. Des débris tombants ont prétendument allumé un incendie et une explosion à un lieu non nommé. Le canal russe Telegram Astra a rapporté que l'explosion s'est produite dans un dépôt de munitions à Ostrogozhsk. Au cours des derniers mois, les forces ukrainiennes ont lancé une série d'attaques de drones ciblant l'infrastructure militaire et l'industrie pétrolière de la Russie.

06:53 Les États-Unis imposent des sanctions à plus de 400 organisations et individus

Les États-Unis, selon le département d'État américain, ont imposé des sanctions à plus de 400 organisations et individus pour leur alleged soutien à la guerre de la Russie en Ukraine. "Les mesures prises aujourd'hui nuisent à la Russie", a déclaré Aaron Forsberg, directeur de la politique de sanctions économiques au département d'État américain. Les mesures ciblent, entre autres, le secteur énergétique russe et des entreprises en Turquie et aux Émirats arabes unis. Elles comprennent également des entreprises chinoises suspectées d'aider Moscou à contourner les sanctions occidentales et à renforcer son armée. Par exemple, le département d'import-export du groupe chinois Dalian Machine Tool Group est censé avoir fourni des biens à double usage d'une valeur de 4 millions de dollars à des entreprises russes. Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, a déclaré que la Chine s'oppose aux sanctions unilatérales et que le commerce normal entre la Chine et la Russie ne doit pas être entravé.

06:18 La Biélorussie et la Chine renforcent leur coopération en matière de sécurité

La Biélorussie et la Chine ont convenu de renforcer leur coopération dans le domaine de la sécurité. Selon le journal ukrainien "Kyiv Independent", Beijing et Minsk entendent non seulement renforcer leur coopération en matière de sécurité, mais aussi dans les secteurs financier et énergétique. Les pays ont également convenu de renforcer leur coopération dans les chaînes d'approvisionnement industrielles.

04:38 À l'occasion du Jour national ukrainien : le Premier ministre britannique Starmer promet un soutien à long terme

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis un soutien à long terme à l'Ukraine à l'occasion de son jour national. "Mon message à tous les Ukrainiens, que vous soyez sur le front ou ici dans votre deuxième chez-vous au Royaume-Uni, est clair : nous sommes avec vous aujourd'hui et pour toujours", a-t-il déclaré dans un message de félicitations. Il avait également réaffirmé cela lors de sa conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lorsqu'il était à Londres il y a quelques semaines, a déclaré Starmer. Non seulement le gouvernement britannique, mais tout le pays se tient derrière l'Ukraine. "Nous sommes là pour vous tant que vous avez besoin de nous." Le Premier ministre a terminé son message par la formule de salut ukrainienne "Slawa Ukrajini" (Gloire à l'Ukraine).

01:29 La Norvège accorde à l'Ukraine une licence pour le développement de grenades de 155 mm et finance le projet

La Norvège a accordé à l'Ukraine une licence pour le développement de grenades de 155 mm et s'est engagée à financer le projet. La société norvégienne Nammo a signé un accord avec une entreprise ukrainienne de défense pour l'octroi d'une licence de fabrication de grenades d'artillerie aux frais de la Norvège. "La Norvège contribue actuellement en fournissant des munitions de ses propres stocks et directement de l'industrie. Maintenant, Nammo veut partager ses plans avec l'Ukraine. Cela signifie que les forces armées ukrainiennes peuvent être réapprovisionnées plus rapidement", a déclaré le ministre norvégien de la Défense Bjørn Arild Gram.

11:54 Kiesewetter sur l'incident à la base de l'OTAN de Geilenkirchen : l'Allemagne est-elle la cible de la guerre hybride de la Russie

Après l'augmentation temporaire du niveau d'alerte à la base aérienne de l'OTAN de Geilenkirchen et les suggestions d'attaques potentielles de drones russes, les responsables de la sécurité allemande appellent à la prudence. "Nous devons être conscients que l'Allemagne a été une cible à long terme de la guerre hybride de la Russie, et ainsi les installations militaires et notamment celles importantes pour l'OTAN, comme celle de Geilenkirchen, sont dans le viseur potentiel de sabotage et d'activités d'espionnage", a déclaré l'expert en politique étrangère de l'

21:21 Lettonie : Le plus grand déploiement de drones vers l'Ukraine jusqu'à présentLa Lettonie a annoncé son plus grand déploiement de drones vers l'Ukraine à ce jour. 1400 drones de fabricants lettons sont prêts, écrit le ministre letton de la Défense Andris Sprūds sur X, dépassant le nombre total de drones acquis de son propre secteur industriel au-delà de 2700. La Lettonie, aux côtés du Royaume-Uni, dirige une alliance fournissant un million de drones à l'Ukraine. Ses membres, y compris l'Allemagne, se sont engagés à investir dans la production de drones et à livrer des drones et des pièces de rechange à l'Ukraine.

20:34 Biden promet une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, en mettant l'accent sur la défense aérienneLe président américain Joe Biden a annoncé un nouveau paquet d'aide militaire à l'Ukraine lors d'une conversation avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Selon la Maison Blanche, le paquet comprend des missiles de défense aérienne, de l'équipement pour la protection des drones, des missiles anti-char et des munitions. Biden a réaffirmé le "soutien inébranlable des États-Unis au peuple ukrainien" à Zelenskyy. Aucun détail sur l'ampleur financière de l'aide nouvelle n'a été fourni.

20:29 Zelenskyy presse la livraison des armes promisesL'armée ukrainienne cherche désespérément un soutien international. Le président Zelenskyy met la pression sur ses alliés occidentaux pour livrer les paquets d'armes promises. "Sur le front, ils se battent avec des grenades et de l'équipement, pas avec des mots comme 'demain' ou 'bientôt'", dit-il dans son discours vidéo du soir. Selon lui, l'Ukraine attend des paquets d'armes ou d'équipement "qui ont été annoncés et décidés, mais pas encore livrés". Il ne fournit pas plus de détails.

18:58 Les habitants de Kursk expriment leur frustration : "Tout le monde est seul"Alors que les conflits persistent dans la région russe du sud de Kursk, les habitants semblent de plus en plus frustrés : envers les autorités qu'ils croient les avoir abandonnés, envers l'armée ukrainienne et même envers leur propre armée. Personne ne se soucie des gens, dit une femme de 28 ans au "Moscow Times". "Pour la Russie, nous ne sommes qu'une partie de la carte. Pour les Ukrainiens, nous sommes des adversaires soutenant le régime de Poutine. Tout le monde ici est seul." Elle accuse les autorités de tromper et de dire qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Et un homme de 32 ans explique que si les gens blâment l'Ukraine pour l'attaque, ils questionnent également la compétence de l'armée russe : "Comment ont-ils pu manquer l'accumulation d'un aussi grand nombre de troupes ukrainiennes à la frontière ?" Si auparavant il y avait des individus qui sympathisaient avec l'Ukraine ou étaient impartiaux, leur position a maintenant changé en une forte hostilité, dit-elle. Un autre habitant de la région de Kursk dit : "Les Ukrainiens ne sont pas nos amis pour le moment." Cependant, un bénévole de la Croix-Rouge à Kursk n'exprime pas d'animosité envers l'Ukraine, disant qu'ils "sont également juste des victimes de la situation".

Vous pouvez consulter tous les développements précédentsici.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant au conflit en cours en Ukraine et a appelé à un cessez-le-feu immédiat, selon les derniers rapports.

En réponse aux allégations de Russie sur son openness to negotiations, the European Union has stressed the need for Russia to fully comply with international law and respect Ukraine's sovereignty and territorial integrity before any negotiations can be meaningful. The European Union has also reiterated its support for Ukraine's efforts to defend itself against Russian aggression and has pledged to continue providing assistance to Ukraine to help it rebuild and strengthen its defenses.

Lire aussi: