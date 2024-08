- L'application revitalise l'essence même de la vie rurale.

Dans de nombreux petits villages éparpillés dans la Basse-Saxe, les troquets traditionnels et les supermarchés ont progressivement disparu, laissant un vide que l'internet a comblé en tant que moyen de communication. L'initiative "Villages numériques de Basse-Saxe" sert de plaque tournante pour les habitants, offrant des fonctionnalités telles que les petites annonces, les avis de vente et l'interaction avec les autorités locales. Le cœur de ce projet est l'application "DorfFunk", qui permet aux voisins de proposer de l'aide, de formuler des demandes ou d'engager la conversation via leurs smartphones.

Carola Croll, directrice scientifique du projet, a déclaré : "Les gens adorent l'application. On peut trouver presque tout ce qu'on cherche dessus." Par exemple, une famille a un jour demandé aux villageois comment retirer un nid de guêpes de leur grenier et a trouvé de l'aide. Divers groupes ont également vu le jour, tels que des partenaires de course à pied avec leurs chiens ou des parents d'enfants jumeaux.

Les utilisateurs peuvent interagir directement avec la municipalité via le canal "Dites-nous", en faisant des suggestions ou en signalant des problèmes tels que des réverbères défectueux ou un toboggan branlant dans le parc.

Actuellement, la plateforme compte plus de 59 000 utilisateurs dans tout l'État.

Le premier village numérique, la municipalité de Gleichen dans le district de Göttingen, a été lancé en 2020 avec le financement du ministère fédéral de l'Agriculture. Initialement lancé dans quatre districts du sud de la Basse-Saxe pendant la période de COVID-19, le projet s'étend désormais à des municipalités dans tout l'État. Outre l'application "DorfFunk", le projet comprend le portail d'informations "LandNews" et peut intégrer les sites web municipaux.

D'ici le 15 juillet 2024, 1 194 villages ont été désignés comme "Villages numériques" dans toute la Basse-Saxe, avec plus de 63 800 utilisateurs enregistrés.

Les communautés éligibles pour ce programme peuvent candidater pour devenir des villages modèles. Holle dans le district de Hildesheim a récemment reçu cette reconnaissance. Le maire Falk-Olaf Hoppe a particulièrement salué l'application "DorfFunk". "L'application a considérablement amélioré la vie dans nos communautés rurales", a-t-il déclaré, notant une augmentation de la communication communautaire et un sentiment d'appartenance plus fort parmi les résidents.

L'application s'est avérée particulièrement utile pendant les inondations de Noël, selon Hoppe. Le service d'incendie local a utilisé l'application "DorfFunk" pour diffuser des informations sur la situation des inondations, la fermeture des routes et ses activités. Les bénévoles ont également utilisé l'application pour offrir leur aide, comme le remplissage de sacs de sable.

Le projet "Villages numériques de Basse-Saxe" est une collaboration entre la Stiftung Digitale Chancen et l'Institut Fraunhofer pour l'ingénierie logicielle expérimentale (IESE). Il est financé par le ministère de l'Europe de Basse-Saxe. Selon Croll, des projets similaires existent dans d'autres États fédéraux, mais les communautés villageoises de Basse-Saxe sont remarquablement actives.

La transition des établissements physiques à la communication numérique dans les zones rurales est évidente, car les troquets traditionnels et les supermarchés des villages de Basse-Saxe sont remplacés par l'internet. Cette évolution est reflétée dans la popularité de l'application "DorfFunk", que Carola Croll a mentionnée, où les résidents peuvent trouver presque tout ce dont ils ont besoin.

De plus, la vie villageoise en Basse-Saxe est désormais considérablement enrichie par les plates-formes numériques, comme en témoigne l'appréciation du maire Falk-Olaf Hoppe pour l'application "DorfFunk", qu'il considère comme ayant amélioré la vie à Holle, un village modèle "Digital Village".

Lire aussi: