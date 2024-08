- L'appel controversé: un ancien haut fonctionnaire du gouvernement est mis en cause

En ce qui concerne le concert des Rolling Stones de 2017 à Hambourg, un nouveau procès pour un ancien haut fonctionnaire du département des finances a débuté mardi. Le procureur accuse cet homme de 64 ans d'avoir accepté des pots-de-vin et d'avoir incité un subordonné à participer à des activités illégales. En fin d'année 2019, le tribunal de district de Hambourg avait infligé à cet homme une amende quotidienne de 170 euros pendant 120 jours. Insatisfait de ce verdict, il a fait appel, ce qui a conduit à ce procès en cours devant un tribunal régional supérieur.

Chef d'accusation : népotisme et falsification de documents

Les allégations contre l'ancien conseiller d'État des 7 districts de Hambourg affirment qu'il a accepté deux billets de concert gratuits, offerts par le directeur de l'époque de l'office du district Nord. Ces billets n'étaient pas inclus dans l'allocation de billets de la vente normale. De plus, en tant que supérieur en matière disciplinaire, le défendeur a autorisé le directeur de l'office du district Nord à assister à un événement pré-concert et a distribué quatre billets gratuits à des associés par le biais d'une lettre rétroactive. Le tribunal régional a prévu deux autres dates d'audience : le 28 août et le 2 septembre, comme annoncé par le bureau de presse du tribunal.

Précédents condamnations pour le directeur de l'office du district Nord et son adjoint

L'office du district Nord a donné son accord pour le concert avec une estimation de 82 000 spectateurs dans le Stadtpark de Hambourg. En avril 2022, le directeur de l'office du district Nord a été condamné pour avoir accepté et accordé des pots-de-vin, entraînant une amende quotidienne de 120 euros pendant 180 jours. Cependant, le tribunal régional l'a innocenté des chefs principaux de corruption et de violation de confiance. L'ancien adjoint du directeur de l'office du district Nord a été reconnu coupable de recevoir des pots-de-vin et de complicité, recevant une amende quotidienne de 110 euros pendant 110 jours. Deux collègues de l'agence événementielle responsables de l'organisation du concert ont été acquittés de toutes les accusations de pots-de-vin.

Le juge de la cour d'appel annule la décision originale

La Cour fédérale de justice (BGH) a annulé le verdict en août, renvoyant l'affaire à une nouvelle chambre (Az.: 5 StR 447/22). Selon eux, le verdict initial était "manifestement erroné". Les dossiers du tribunal régional n'ont pas encore été renvoyés à Hambourg, plus d'un an après le renversement initial, comme l'a déclaré le bureau de presse.

Malgré ce drame juridique en cours, le concert de 2017 des Rolling Stones à Hambourg reste un souvenir inoubliable pour de nombreux fans. La controverse entourant l'ancien conseiller d'État et le directeur de l'office du district Nord a jeté une ombre sur l'événement, avec des allégations de malversations et de pots-de-vin liés aux billets de concert gratuits.

