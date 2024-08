- L'appareil de climatisation s'enflamme, rendant les habitations inhabitables.

Suite à un incident impliquant un dispositif de régulation de température qui a pris feu dans une chambre, un logement à Hildesheim-Himmelsthür est devenu inhospitalier. Selon le communiqué des pompiers, les habitants ont été alertés par leur détecteur de fumée et ont senti de la fumée et une odeur de brûlé au premier étage en soirée. On a alors découvert qu'un dispositif de régulation de température mobile placé dans la chambre avait pris feu.

Il semble que le père ait tenté d'éteindre les flammes avec un extincteur, mais sans succès. À l'arrivée des pompiers, le premier étage était rempli de fumée dense. Les secours ont réussi à maîtriser l'incident pendant la nuit. L'homme a été examiné par les secours à la suite de ses efforts pour éteindre l'incendie, mais il n'a pas nécessité de soins, selon les informations disponibles.

La tentative du père pour éteindre le feu avec un extincteur était louable, mais insuffisante. L'intervention rapide des pompiers a été cruciale pour maîtriser la situation, car ils ont mené une opération de lutte contre l'incendie pour venir à bout des flammes.

Lire aussi: