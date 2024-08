- L'août 2024 en Rhénanie du Nord-Westphalie a été rude et excessivement brûlante.

L'été 2024 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie n'était pas un été typique, étant excessivement chaud et quelque peu humide. C'est ce que suggèrent les premiers résultats du Service météorologique allemand (DWD) basé à Offenbach. La température moyenne en Rhénanie-du-Nord-Westphalie (NRW) était de 18 degrés, légèrement inférieure à la moyenne nationale de 18,5 degrés, mais tout de même 1,7 degrés supérieure à la période de référence de 1961 à 1990 (16,3 degrés). Cela offre aux chercheurs un aperçu du changement climatique à long terme.

Initialement, le froid de juin a retardé le début de l'été, selon les météorologues. Cependant, les températures ont ensuite augmenté de manière significative à plusieurs reprises. En milieu de août, certains thermomètres ont dépassé les 35 degrés. Compte tenu de l'abondance de soleil, il n'est pas surprenant que la Rhénanie-du-Nord-Westphalie ait enregistré 650 heures de soleil entre juin et août - dépassant la moyenne habituelle (554 heures).

Loin d'être un été idyllique : des averses fréquentes en juin, juillet et août.

Simultanément, le temps le long du Rhin et de la Weser était marqué par des pluies régulières, parfois accompagnées de tonnerre, comme le précise le DWD. Au total, cela a contribué à une moyenne de précipitations de 257 litres par mètre carré, à peine supérieure à la norme habituelle. Pour référence, la période de référence de 1961 à 1990 indique une moyenne à long terme de 240 litres par mètre carré.

Les précipitations se sont également abattues en fortes averses et ont été accompagnées localement de forts orages : dans certaines régions, les caves ont été inondées et les rues ont été submergées. Pendant le championnat d'Europe de football, certains événements publics ont été victimes d'orages approchants. Tout au long de juillet, plusieurs tornades ont traversé la région de Münsterland lors d'un orage et ont causé des dégâts.

Pour établir un bilan préliminaire, le Service météorologique allemand utilise des données de ses environ 2000 stations de surveillance réparties dans tout le pays.

