- L'anxiété et l'inquiétude au sujet des moutons égarés à Markgröningen.

Pluvieux et rempli de boue comme les deux dernières années, le "Courir du berger historique" à Markgröningen ne se tiendra pas cette fois-ci. Au lieu de cela, les prévisionnistes météo annoncent des températures caniculaires alors que les premiers coureurs pieds nus s'élanceront à travers le champ labouré jusqu'à la ligne d'arrivée. Malheureusement, les bergers de Markgröningen s'inquiètent également d'une maladie touchant le bétail, à savoir la fièvre catarrhale ovine, qui a causé suffisamment de préoccupations pour annuler l'essai traditionnel de chiens de berger qui marque habituellement le début de la saison des vacances.

La fièvre catarrhale ovine affecte principalement les moutons et les bovins. Elle se propage par des moucherons piqueurs spécifiques, appelés gnats, et non pas directement d'un mouton à l'autre. Ni les humains ni aucun autre animal ne peuvent contracter la maladie par transmission. Un vaccin récemment autorisé offre une forte protection contre les formes graves de la maladie.

Selon Anette Wohlfarth, directrice générale de l'association d'élevage ovine de l'État, de nombreux agriculteurs du secteur sont actuellement au bord de la faillite. Pour beaucoup, c'est une question de survie, prévient-elle.

Comme d'habitude, sprint à travers le champ labouré

La course à thème berger, qui vise à remplacer le "King Pair" Nadine Mezger et Michael Allmendinger, aura toujours lieu. Le sprint pieds nus à travers le champ labouré est une exigence obligatoire pour ceux qui aspirent à être couronnés roi et reine des bergers. Seuls les bergers ou ceux qui viennent de familles de bergers sont éligibles pour participer. Le roi et la reine des bergers recevront leurs récompenses sous la forme d'un mouton parrainé par l'association d'élevage ovine de l'État. Le sprint sert de point d'orgue à un défilé et à un festival folklorique de plusieurs jours.

Le sprint a lieu à 14h00, marquant le avant-dernier jour du défilé qui commence toujours le vendredi et se termine le lundi. Compte tenu de leur tournée estivale, le ministre-président de Bade-Wurtemberg, Winfried Kretschmann, et le ministre fédéral de l'Agriculture, Cem Özdemir (tous deux Verts), ont annoncé leur visite (arrivant à partir de 13h15).

Le Courir du berger de Markgröningen, selon les organisateurs, est l'un des plus anciens festivals régionaux d'Allemagne du Sud et fait partie du patrimoine culturel de l'UNESCO. La tradition est en place depuis des siècles, où un berger doit dépasser un mouton en fuite.

Malgré l'annulation de l'essai de chiens de berger en raison de la fièvre catarrhale ovine, affectant à la fois les moutons et les bovins à Markgröningen, l'organisation décide de poursuivre la course à thème berger. Les participants éligibles, soit des bergers soit des membres de familles de bergers, courront pieds nus à travers le champ, concourant pour être couronnés roi ou reine des bergers, qui recevront un mouton parrainé comme récompense.

Lire aussi: