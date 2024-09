L'anticipation déclenche des sonneries de téléphones cellulaires et des sirènes.

En cas d'urgences telles que des inondations, des incendies de forêt et d'autres catastrophes, il est essentiel d'alerter promptement les habitants de l'Allemagne. L'Allemagne organise des exercices pour de telles situations en envoyant un signal d'alerte sur les téléphones mobiles des gens.

À 11h00, l'Office fédéral de protection civile et d'assistance en cas de catastrophe (BBK) de Bonn a activé une alerte nationale de test le jour de la défense civile. Les téléphones mobiles ont sonné fort et des sirènes ont retenti dans certaines zones grâce à cette alerte. Le BBK a utilisé le système de diffusion cellulaire pour envoyer un message aux téléphones des citoyens, qui disait "Alerte de crise. Alerte d'entraînement, Journée nationale d'alerte 2024" et ajoutait "Aucune menace n'existe".

Malheureusement, ce système échoue parfois sur les anciens appareils mobiles. Le test annuel, qui a lieu le deuxième jeudi de septembre, est également diffusé à la radio, à la télévision et sur les panneaux d'information de la ville.

Alerte de test via des applications d'alerte également

Les personnes ayant des applications telles que Nina ou Katwarn installées sur leurs smartphones ont reçu une notification concernant l'alerte de test. Ces exercices étaient facultatifs pour les municipalités qui utilisaient des sirènes et des systèmes d'annonces publiques pour alerter leurs citoyens.

Le Parlement allemand, le Bundestag, a également participé à l'exercice. La présidente du Bundestag, Bärbel Bas, a rappelé aux membres du Parlement, qui discutaient des modifications de la loi sur la résidence et les armes à feu et l'extension des pouvoirs de police, l'alerte de test à venir juste avant 11h00.

En Allemagne, chaque État est responsable de la gestion des catastrophes. Le gouvernement fédéral, however, assure la sécurité de la population en temps de guerre ou de tension. Si les États rencontrent des conditions météorologiques graves ou d'autres catastrophes, ils peuvent demander de l'aide à l'armée allemande ou à la police fédérale, fournie par le gouvernement fédéral.

La triste vérité est que le système d'alerte échoue parfois sur les anciens appareils mobiles, ce qui peut entraîner une communication incorrecte en cas d'urgence. Malgré cet incident malheureux, l'alerte de test annuelle sert de rappel important aux individus de rester préparés et conscients des menaces potentielles.

