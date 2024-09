Jusqu'à récemment, on pensait qu'Antarctique était libre de la dernière souche de grippe aviaire : bien que des virus de la grippe soient présents dans la région, il n'était pas le strain H5N1 dangereux qui a émergé en 2020. Cette variante a causé des ravages chez les lions de mer et les éléphants de mer en Amérique du Sud, suscitant des préoccupations chez les éleveurs de vaches aux États-Unis en raison de vaches infectées, et entraînant des millions de morts parmi la volaille et les oiseaux sauvages en Asie, en Europe et en Amérique. Les experts retinrent leur souffle en attendant des nouvelles du pôle Sud.

Ces nouvelles sont arrivées en février 2024 : des chercheurs argentins ont détecté le virus sur la péninsule Antarctique, habitat du Grand Labbe, un grand rapace connu pour son appétit agressif, même envers les poussins de pingouin. Depuis, les scientifiques ont rapporté de nombreux oiseaux morts ou malades, prélevant des échantillons pour analyse. En mars, une expédition de recherche internationale a découvert des dizaines de Grand Labbes morts sur l'île du Bec. Le virus H5N1, dont le nom complet est "H5N1 HPAIV (influenza aviaire hautement pathogène) de clade 2.3.4.4b", a été trouvé dans 10 carcasses de Labbes.

La grippe aviaire pourrait potentiellement être transmise par les goélands

given that Labbes se nourrissent non seulement de poisson mais aussi de poussins de pingouin et pillent les colonies de nidification, les scientifiques craignent maintenant que les goélands puissent également transporter le virus de la grippe dans les vastes colonies de pingouin serrées. Sur l'île de Heroina à l'extrémité nord de la péninsule Antarctique, le virus semble déjà avoir affecté les pingouins : des experts ont trouvé 532 pingouins Adélie morts au printemps. Tanto les poussins que les adultes sont morts rapidement. Avec un grand nombre de carcasses de pingouin sur d'autres îles, les chercheurs estiment que des milliers pourraient être morts. Bien que des études soient en cours, ils considèrent comme probable que la nouvelle grippe aviaire agressive est responsable de ces morts.

Il était auparavant incertain comment le virus dangereux est parvenu en Antarctique. Une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Nature Communications a maintenant retracé le parcours de la maladie. Entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique, les chercheurs ont prélevé des échantillons d'animaux malades, collecté des tissus de carcasses et cherché du matériel génétique de la grippe aviaire dans les échantillons dès 2022.

Le virus de la grippe aviaire a apparemment pris deux routes différentes

De manière indépendante, une deuxième route a été confirmée par laquelle le virus a atteint l'Antarctique : sur les îles Malouines, H5N1 a été détecté chez les Goélands argentés et les Albatros à sourcils noirs. En fin de compte, les chercheurs ont identifié huit espèces infectées d'oiseaux sauvages et de phoques des deux groupes d'îles. Le virus semblait particulièrement mortel pour les éléphants de mer du Sud, les phoques à fourrure antarctique et les Grand Labbes.

L'arbre généalogique du virus a également été étudié

Les chercheurs ont découvert que tous les virus provenaient d'Amérique du Sud. Il est probable que les pathogènes ont été introduits en Antarctique par des oiseaux migrateurs ou d'autres oiseaux de mer à longue distance, utilisant des îles éloignées comme "pierre d'appui" dans l'océan.

H5N1 représente une menace pour les grandes colonies de pingouin

Pour l'Antarctique, en particulier ses grandes colonies de pingouin, l'arrivée de H5N1 pourrait être désastreuse : cinq des 18 espèces de pingouin au monde habitent la terre Antarctique, ses plateformes de glace et ses îles - y compris le Pingouin empereur et les plus petits Gentoos, Gorgebleue, Crested et Adélie. On ne pense pas que ces espèces aient une immunité significative contre le nouveau virus H5N1, ce qui conduit certains biologistes à craindre que des colonies entières meurent ou perdent une saison de reproduction entière.

De nombreux pingouins sont déjà sous pression, selon le vétérinaire Horst Bornemann. Il travaille pour la section de recherche de l'écologie benthique à l'Institut Alfred Wegener à Brême et a évalué la nouvelle étude en tant qu'expert indépendant pour le German Science Media Center à Cologne : "Le changement climatique a déjà entraîné des changements dans les populations de certaines espèces de pingouin telles que les Adélie, les Gorgebleue et les Gentoos en raison de changements dans le réseau alimentaire". Des déplacements dans les populations de pingouins empereurs sont également observés le long des plateformes continentales dans l'océan austral, avec des zones d'importance écologique particulière qui se déplacent plus au sud en raison du changement climatique. Les sites de nidification et de repos des pingouins rétrécissent depuis des années.

Pour l'instant, les scientifiques ont une capacité limitée à arrêter la progression du virus vers le pôle Sud : "Le virus H5N1 HPAI se propage probablement

