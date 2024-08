L'année record 2023 est celle de plus de 47.000 morts par chaleur.

L'année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée. Les températures élevées ont des impacts significatifs sur la santé humaine, avec des dizaines de milliers de décès liés à la chaleur en Europe seule. Le nombre aurait pu être beaucoup plus élevé.

Plus de 47 000 personnes dans le monde ont péri en 2023 à cause de la chaleur, l'année la plus chaude jamais enregistrée, selon les estimations de l'Institut de santé globale de Barcelone publiées dans la revue "Nature Medicine". Cependant, l'étude suggère également que les sociétés se sont adaptées à la chaleur.

L'équipe a utilisé des données de mortalité d'Eurostat pour 96 millions de décès afin d'estimer les décès liés à la chaleur dans 823 régions de 35 pays européens en 2023. Selon ces estimations, il y a eu 47 690 décès liés à la chaleur en Europe l'année dernière, le deuxième taux le plus élevé depuis le début des enregistrements en 2015, avec le taux le plus élevé en 2022.

En tenant compte de la taille de la population, les pays d'Europe du Sud ont enregistré les taux de décès liés à la chaleur les plus élevés : la Grèce (393 décès par million d'habitants), la Bulgarie (229), l'Italie (209) et l'Espagne (175) figuraient en tête de la liste. En Allemagne, ce taux était de 76 décès par million d'habitants en 2023.

L'Institut Robert Koch a des chiffres différents

En termes absolus, le groupe de recherche estime qu'il y a eu environ 12 750 décès liés à la chaleur en Italie en 2023, suivi de 8 352 en Espagne et de 6 376 en Allemagne. Dans la plupart des pays étudiés, comme en Allemagne, beaucoup plus de femmes que d'hommes sont décédées de causes liées à la chaleur, les personnes âgées étant particulièrement vulnérables.

L'Institut Robert Koch (RKI) a rapporté 3 200 décès liés à la chaleur en Allemagne en 2023. Les chiffres de l'Institut Robert Koch et de l'équipe de Barcelone diffèrent également pour l'année 2022. Un expert de l'Institut Robert Koch a expliqué que la différence est due, entre autres, à des définitions différentes de "chaleur".

L'équipe de Barcelone, dirigée par Elisa Gallo, a également modélisé l'impact des décès liés à la chaleur sans mesures d'adaptation au changement climatique. Ces mesures comprennent des améliorations de la santé, de la protection sociale, du mode de vie, de la santé au travail, des conditions de logement, de la prise de conscience du risque et des stratégies de communication et d'alerte précoce.

L'équipe découvre : il y a eu des adaptations

L'équipe de recherche estime que sans ces mesures, le nombre de décès liés à la chaleur dans la population générale aurait été 80 % plus élevé en 2023, et plus de 100 % chez les personnes âgées de 80 ans et plus. "Nos résultats montrent qu'il y a eu des adaptations sociales aux températures élevées ce siècle qui ont dramatiquement réduit la vulnérabilité et la mortalité liées à la chaleur, en particulier chez les personnes âgées", a déclaré la première

