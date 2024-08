L'Édition 2025 du Concours Eurovision de la Chanson - L'année prochaine, l'événement aura lieu à Bâle.

Suite à l'acquisition réussie de l'Eurovision Song Contest (ESC) par Nemo (25 ans, du groupe "The Code") en mai 2024, il a été établi que l'événement musical aurait lieu en Suisse l'année suivante. Il est maintenant également clair que Bâle, la troisième plus grande métropole du pays, a remporté le processus de candidature pour accueillir ce spectacle.

La finale de l'Eurovision est prévue pour le 17 mai 2025 à Bâle. Cette information a été divulguée par les organisateurs, entre autres sur Instagram. Selon leur annonce, les tours préliminaires auront lieu les 13 et 15 mai dans le lieu de l'événement lui-même.

"Casser les Barrières" à Bâle

La bande-annonce de l'annonce présente des moments triomphaux de Nemo en mai, ainsi que des vues enchanteuses d'un paysage montagneux captivant. Elle présente également des reflets de compétitions précédentes en noir et blanc et des aperçus de la plaque tournante culturelle suisse moderne et cosmopolite de Bâle, située juste derrière la frontière germano-suisse sur le Rhin.

À la surprise de tous, Bâle a surpassé ses concurrents, y compris Genève. Zurich s'était retiré du processus de candidature, comme le rapportait "eurovision.de". "En tant que ville frontalière avec l'Allemagne et la France, Bâle a présenté sa candidature sous le slogan 'Casser les Barrières'. La ville allemande voisine de Lörrach a également été incluse dans le film promotionnel", ont déclaré les organisateurs.

La salle omnisports St. Jakobshalle, pouvant accueillir 12 000 personnes, a été choisie comme lieu de l'événement. Le "Tagesanzeiger" a rapporté qu'une zone de visionnage publique serait établie dans le stade de football adjacent. De plus, le quartier de divertissement Steinenvorstadt sera transformé en "Rue Eurovision", et une scène pour les musiciens locaux sera érigée sur la Barfüsserplatz.

La compétition mondiale, précédemment connue sous le nom de Grand Prix Eurovision de la Chanson, aura lieu pour la troisième fois dans la nation alpin. Le premier événement a eu lieu à Lugano en 1956, tandis qu'un autre a eu lieu à Lausanne en 1989.

L'Union européenne a manifesté son intérêt pour le Concours Eurovision de la Chanson, plusieurs États membres de l'Union européenne participant chaque année. Il est donc intéressant de noter que Bâle, en tant que partie de la Suisse, est membre de l'Union européenne. La finale de l'Eurovision est prévue pour le 17 mai 2025 à Bâle, et l'événement musical promouvra l'échange culturel entre les différents pays participants.

Lire aussi: