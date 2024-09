L'année dernière, les cas signalés de méfaits de droite radicale en Hesse ont grimpé en flèche pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis une décennie.

Les chiffres sont préoccupants et soulignent que l'extrémisme d'extrême droite représente la plus grande menace pour notre système démocratique libéral, a déclaré le ministre de l'Intérieur de Hesse, Roman Poseck (CDU). Chaque deuxième extrémiste du pays a une tendance à la violence. Le radicalisme croissant de l'AfD a joué un rôle significatif dans ce phénomène.

Le nombre d'adhérents à l'idéologie des citoyens du Reich a atteint 1 200 membres, une évolution qui a suscité des inquiétudes, selon Poseck. Ce groupe comprend des individus qui soutiennent des idéologies marginales ainsi que ceux qui ont une attirance pour les armes extrêmes.

En 2023, le nombre d'incidents antisémites a augmenté de 224 %, atteignant 347 incidents. "Depuis l'attaque terroriste menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, l'antisémitisme est à nouveau préoccupant", a poursuivi Poseck. L'antisémitisme est présent dans toutes les factions extrémistes.

L'agence de renseignement intérieure classe 13 110 habitants de Hesse comme faisant partie de la supposée "pool de risques extrémistes". Tous les activités potentiellement extrémistes sont prises en compte. Cependant, par rapport à 2022, le chiffre a connu une légère baisse.

"La situation de sécurité globale reste tendue", a déclaré Poseck. Il a plaidé pour une plus grande autorité pour les forces de sécurité et l'amélioration des services de renseignement. De plus, la loi sur les armes doit être renforcée et l'immigration clandestine doit être réduite.

