L'année 2023 a été l'"année du gouffre" et 2024 pourrait être pire.

Le tout sera surplombé par une hyperpuissance en perte de vitesse, au mieux distraite par les élections présidentielles, au pire déchirée par les querelles électorales et l'extrémisme politique.

La probabilité que les États-Unis soient occupés par leurs propres traumatismes amplifie chaque risque. La réponse géopolitique des États-Unis sera absente, alimentant l'ambition autoritaire ou un bouleversement radical de l'ordre mondial. 2024 pourrait faire paraître 2023 rationnel et sobre.

Tout d'abord, il est important de se rassurer en constatant que l'attaque brutale du Hamas contre Israël, et l'assaut brutal d'Israël contre Gaza à la poursuite du Hamas, n'ont pas encore conduit à la conflagration régionale que beaucoup craignaient. Le mouvement islamiste Hezbollah, soutenu par l'Iran, semble pour l'instant limiter son implication à des échanges gérables et prévisibles autour de la frontière entre le Liban et Israël.

Il est remarquable qu'un groupe fondé, en apparence, pour résister à l'occupation israélienne, ait décidé que la mort de près de 20 000 habitants de Gaza - dont un tiers seulement, au plus, étaient des militants, selon l'estimation d'un responsable des FDI - ne méritait pas d'intervenir.

Le Hezbollah est peut-être encore épuisé après avoir dépensé des combattants expérimentés en Syrie et ailleurs au cours de la dernière décennie, et il a probablement reçu moins d'argent iranien ces dernières années. Ses dirigeants ont peut-être calculé qu'un affrontement avec Israël entraînerait un bombardement à grande échelle du Liban, rendrait le groupe beaucoup moins populaire dans son pays d'origine et pourrait l'affaiblir davantage.

Il se peut aussi qu'un conflit à grande échelle avec Israël ne soit pas dans l'intérêt du principal bailleur de fonds du Hezbollah, l'Iran. La plupart des analyses suggèrent que Téhéran n'a pas ordonné, apprécié ou connu à l'avance l'attaque du Hamas du 7 octobre. L'Iran est encore sous le choc de dissensions internes inédites depuis des décennies, de troubles économiques et probablement aussi de la mort de sa principale figure militaire, le chef du Corps des gardiens de la révolution islamique, Qasem Soleimani.

L'Iran a tourné le dos à l'accord nucléaire que l'ancien président américain Donald Trump a mis en pièces. Il enrichit de l'uranium à un rythme alarmant - pour autant que nous le sachions publiquement. Il est peut-être arrivé à un point où le temps de "rupture" pour enrichir suffisamment d'uranium pour une arme nucléaire - ce qu'il avoue ne pas vouloir - pourrait n'être que de 12 jours, estiment des responsables américains.

Une bombe nucléaire iranienne pourrait-elle être la prochaine crise à frapper la région ? Le Hezbollah est-il tenu en réserve pour réagir si Israël et les États-Unis attaquent les ressources nucléaires de l'Iran ? Ou bien les États autoritaires du Moyen-Orient sont-ils tellement concentrés sur le calme, l'unité contre l'Iran et la coopération économique que la cause palestinienne est un sujet de rage et non d'action ?

La première décision d'importance en 2024 pourrait venir du gouvernement israélien le plus à droite à ce jour. Profitera-t-il de ce moment de relative unité interne et du soutien public des États-Unis pour ignorer tous les conseils de ses alliés et tenter d'attaquer le Hezbollah ?

Le 7 octobre, l'opinion publique israélienne sera peut-être suffisamment aguerrie pour accepter les pertes probables causées par les inévitables vagues de roquettes que le Hezbollah enverrait en réponse. Les États-Unis pourraient être contraints de déployer une assistance militaire, compte tenu de l'unité qu'ils affichent publiquement, mais les dommages causés aux deux parties et le nombre de civils seraient astronomiques. Et les hommes politiques israéliens ne font pas preuve de prudence pour l'instant. Ce conflit potentiel s'est développé depuis la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah, et l'on a compris au fil des ans qu'il serait monstrueux s'il survenait, et qu'il valait peut-être mieux l'éviter. Mais ce calcul a-t-il changé pour Israël ?

Le Moyen-Orient mis à part, la crise de sécurité mondiale la plus lourde reste l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les atermoiements des États-Unis et de l'Union européenne en matière d'aide ont déjà entamé le moral des Ukrainiens, et probablement leur évaluation de ce qu'ils peuvent espérer accomplir au cours de l'hiver et du printemps qui s'annoncent. Les milliards dépensés par l'OTAN pour la contre-offensive estivale de l'Ukraine n'ont pas permis d'obtenir les résultats indispensables pour contrer les effets probables des troubles électoraux américains de 2024.

Aujourd'hui, l'Ukraine envisage de mobiliser 500 000 soldats supplémentaires pour renforcer ses pertes sur la ligne de front, alors que la Russie envoie des recrues condamnées bien entraînées et bien équipées - dont certaines sont droguées, selon les Ukrainiens - dans des vagues de missions suicides. La tolérance de Moscou à la douleur - la valeur quasi nulle qu'elle accorde à la vie humaine - s'associe à sa patience et à son processus décisionnel unipolaire pour lui permettre de renaître sur le champ de bataille. Il est peu probable qu'elle devienne soudainement l'armée russe redoutée par l'OTAN en 2021. Mais elle peut drainer l'Ukraine, reprendre les terres ukrainiennes qui ont été libérées et persister brutalement là où les alliés occidentaux se lasseront.

Après avoir passé deux semaines sur les lignes de front, il est clair que Kiev est confronté à une crise existentielle au cours de l'hiver à venir. Elle ne survivra pas sans l'aide de l'Occident. Elle ne peut admettre l'ampleur des défis auxquels elle est confrontée sans être qualifiée par certains républicains américains de perdante, indigne du financement américain.

Lors d'une récente conférence de presse, le président Volodymyr Zelensky a été interrogé sur ses relations avec son chef d'état-major, Valery Zaluzhny. Il a répondu qu'il s'agissait d'une relation "de travail". Mais le fait même que cette question soit posée révèle la profondeur des dissensions au sein de l'administration, alors que les responsabilités sont échangées pour l'échec de l'été, et que l'argent semble devoir bientôt s'épuiser.

En Russie et en Ukraine, 2023 a également été une année où le pire ne s'est pas encore concrétisé. L'Ukraine a attaqué à plusieurs reprises la Russie continentale, avec des missiles, des drones et des soldats, et Moscou s'est trouvée dans l'incapacité d'exercer la vengeance apocalyptique qu'elle menaçait depuis longtemps en cas d'atteinte à sa souveraineté. Le défi de l'Occident est de garder à l'esprit cette fragilité russe, mais de ne pas rejeter inconsidérément le Kremlin comme un tigre de papier.

En 2023, Vladimir Poutine a également été confronté à la plus grave contestation de son pouvoir. La rébellion de 48 heures menée par le chef de Wagner, Evgeny Prigozhin, qui a commencé par une dispute entre hauts gradés militaires et qui a dégénéré en une marche de mercenaires sur Moscou, n'a pas laissé de traces évidentes dans le pouvoir du Kremlin. Mais l'élite du Kremlin a certainement compris le mythe de l'invincibilité de Poutine et sait aussi que les traîtres et tout leur entourage peuvent finir dans des accidents d'avion bien commodes.

Il est stupéfiant que Poutine ait survécu à cette menace si calmement, avec peu de perturbations publiques durables. Mais le fait que la tentative de coup d'État ait eu lieu a dû modifier la nature de son pouvoir "vertical", autrefois inattaquable.

Les crises de la guerre ont été reportées à 2024. Nous saurons l'année prochaine si la résurgence des Russes sur les lignes de front présage d'une stratégie qui leur fera gagner du terrain ou s'il s'agit simplement d'un sursaut de fortune temporaire. Nous saurons également si l'aide occidentale se tarit et à quelle vitesse cela se traduira par un effondrement de l'Ukraine. Nous saurons également si l'élite de Kiev - impressionnante de solidité jusqu'à présent, malgré le désaccord entre Zelensky et Zaluzhny - peut faire passer le pays avant les attaques interpersonnelles et reprendre l'initiative.

Les enjeux pour la sécurité européenne sont monumentaux. Les gains de la Russie en Ukraine rapprochent Moscou des frontières de l'OTAN et exposent douloureusement le penchant de l'Occident pour la désunion et la débâcle. La principale mesure de la réponse de l'Occident à cette crise a toujours été sa persistance, et celle-ci s'est effondrée en moins de deux ans. Le moment est vraiment désespéré.

Un petit point positif est que la Chine n'a pas encore envahi Taïwan, malgré d'innombrables manœuvres militaires autour de ce pays, et dans la mer de Chine méridionale autour des Philippines. Le temps presse à Pékin, car une crise démographique se profile sous la forme d'une population vieillissante et d'une main-d'œuvre en baisse, et avec elle, une probable épreuve de force économique. Le rêve chinois de Xi Jinping pourrait avoir du mal à se réaliser, ce qui pourrait conduire à des excès en matière de politique étrangère, pour employer un euphémisme. Taïwan se rendra aux urnes l'année prochaine et son sort - alors que M. Biden s'est publiquement engagé à envoyer des troupes américaines sur le terrain pour la défendre - reste le joker des décennies à venir.

La situation des puissances nucléaires mondiales est plus délicate qu'elle ne l'a jamais été. Nous avons évoqué les troubles aux États-Unis, en Russie, en Chine et en Israël. L'Inde se rallie à des tendances autoritaires et nationalistes inquiétantes. Le Pakistan connaît à nouveau une insurrection islamiste, couplée à des crises politiques tournantes. Et la Corée du Nord donne de vieilles munitions d'artillerie à Moscou pour qu'elle puisse bombarder l'Europe de l'Est, et tire des roquettes sur le Japon.

L'arrivée de 2024 ne signifie pas que nous devions creuser des abris antiatomiques dans notre jardin ou déménager dans le sud de l'Argentine. Mais elle laisse le monde dans une situation plus précaire qu'il ne l'a été depuis des décennies. La bonne nouvelle, c'est que le pire ne s'est pas produit cette année, et qu'il pourrait donc ne pas se produire l'année prochaine, voire jamais.

Source: edition.cnn.com