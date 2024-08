- L'animosité de Giulia Siegel est de plus en plus intense.

Confrontations à un niveau élevé sur "Je suis une star - Légendes de la jungle" à RTL+ (diffusé simultanément sur RTL TV linéaire à 20h15 le 22 août) indique : niveau d'escalade sept. L'air est tendu, et le principal responsable, Giulia Siegel, a été identifié. Kader Loth résume la situation critique : "Nous sommes en guerre sur quatre, cinq fronts simultanément : le manque de sommeil, la malnutrition et les conflits internes. Et c'est là le plus décourageant."

La querelle autour du papier toilette dans le camp de la jungle

Les relations entre Kader Loth et Giulia Siegel sont tendues. Après que Loth a remis en question la consommation élevée de papier toilette du groupe, Siegel riposte en faisant remarquer qu'elle a vu un gros rouleau de papier toilette chez Loth. Cela met Loth dans une situation délicate, obligé d'expliquer qu'elle avait une serviette hygiénique usagée - une situation que Loth considère comme une grande humiliation. Elle réprimande Siegel et l'accuse d'avoir intentionnellement cherché à l'embarrasser. Malgré les excuses répétées de Siegel et ses affirmations selon lesquelles elle ignorait le contenu de la main de Loth, le camp prend parti pour Loth. Même Thorsten Legat exprime sa compréhension pour la friction féminine : "Je suis honteux de partager ce toit avec Giulia Siegel en ce moment."

Le prochain différend suit rapidement. Elena Miras réagit violemment à la supplique de Hanka Rackwitz pour une plus grande compassion au sein du groupe : "Je ne peux plus supporter cette putain de sympathie !" La cuisine devient particulièrement dangereuse lorsque 'sans pitié' Giulia et volatile Elena partagent les tâches avec des couteaux. Miras finit par se retirer de ses fonctions d'aide et passe la majeure partie de son temps à colporter des ragots sur Siegel. C'est mieux comme ça, dit Miras. "Je me sens extrêmement mal traitée", se plaint-elle dans le téléphone de la jungle la nuit. "C'est comme une meute, tout le monde contre un, semble-t-il, sorti de nulle part."

Hanka Rackwitz opte pour le départ

Alors que Rackwitz pèse ses options, elle annonce finalement son départ le lendemain matin. Avant de partir, elle exprime son mécontentement envers ses camarades de camp : "Je vais avoir des brûlures d'estomac pendant des jours à cause de la viande servie ici, et certaines expériences qui me hanteront." Elle partage une longue étreinte et des mots d'encouragement avec Siegel : "Giulia, je suis profondément désolé pour toi. Tu as besoin d'une force immense maintenant."

Cependant, tout n'est pas sombre : Gigi Birofio célèbre son anniversaire ! Le séducteur autoproclamé ne souhaite rien de plus que de l'intimité. "Nous ne pouvons pas vous aider avec ça", clarifie rapidement Sarah Knappik. Au lieu de cela, il est autorisé à participer à l'épreuve de la jungle avec Loth et Legat. L'épreuve est classique : Loth conduit à l'aveugle tandis que Legat dirige, et Birofio transmet les instructions. En cours de route, ils surmontent des défis impliquant de la boue, de la slime et du bouillon qui trempent les concurrents à chaque poste.

Le travail d'équipe est intense mais réussi. Alors que le silence forcé de Legat induit un stress potentiellement mortel qui pourrait lui faire perdre une décennie de vie, il finit par guider la voiture hors de la boue et la pousse jusqu'à la ligne d'arrivée avec sa force brute dans les derniers moments. Le trio remporte un total de huit étoiles.

Au lieu de célébration et de gâteau d'anniversaire, Legat opt

