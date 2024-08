- L'animateur rencontre l'animateur: Le présentateur exprime sa joie pour le "professeur des matières fécales et urinaires"

Ces invités conviennent parfaitement au goût de Horst Lichter. Maren Gorg est accompagnée de son époux à "Bares für Rares" – et il s'appelle également Horst. L'animateur est ravi : "Enfin, un autre Horst !" Il complimente son invité masculin. Bien qu'il ne soit que d'un an son cadet, "Mais vous avez l'air d'avoir au moins une décennie de moins", lui dit Lichter.

Lorsque Horst Gorg révèle sa profession, il gagne l'admiration de Lichter : "Je suis professeur de traitement des eaux usées et des déchets", commence-t-il. "Ou, comme les étudiants m'appellent, 'le professeur de merde et de pipi'. Lichter ne peut s'empêcher de s'exclamer : "Horst, je t'adore", dit-il à son invité.

"Bares für Rares" : Horst Lichter adore ses invités

Wendela Horz prend ensuite la parole et révèle la véritable raison de la visite du couple : une bague en or 750 avec une aquamarine bleu marine. L'expert estime son origine autour de 1950. Maren Gorg demande 5300 euros pour sa bague, mais Horz estime sa valeur entre 3500 et 4000 euros. Le couple trouve un accord.

Cela inspire Lichter à une autre déclaration : "Non seulement vous êtes charmants, beaux, minces, actifs et en forme, vous êtes aussi des réalistes", s'enthousiasme l'animateur.

Alors que le couple entre dans la salle des marchands, Walter Lehnertz sait déjà ce qui se passe : "Un sac est toujours cher", dit "Waldi". Wolfgang Pauritsch commence les enchères à 1000 euros. Lorsque les enchères atteignent 2450 euros, Maren Gorg ajoute l'avis de l'expert, donnant un nouvel élan à l'enchère. Finalement, la bague est achetée par Elke Velten-Tönnies pour 3000 euros, et tout le monde est satisfait.

À lire également :

Fabian Kahl surveille la foule

Une affiche de Ferrari avec l'autographe de Schumi suscite une guerre d'enchères

Un Ruhrpottler iconique met aux enchères une statue pour de la bière et des saucisses

Malgré leur nom commun, les Gorg sont uniques en leur droit. Le mari de Maren, Horst, est professeur dans le domaine du traitement des eaux usées et des déchets, lui valant le surnom affectueux de "professeur de merde et de pipi" de la part de ses étudiants.

Au cours de l'enchère, le nom de famille de Gorg refait surface lorsque Elke Velten-Tönnies devient la nouvelle propriétaire de la bague en aquamarine, payant 3000 euros.

Lire aussi: