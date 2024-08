- L'animateur parle de "divorce heureux"

L'acteur et présentateur allemand Thomas Ohrner (59 ans) est un homme divorcé - et cela sans procès long et difficile, comme c'est souvent le cas dans le monde du spectacle. "C'était un divorce heureux", confirme Tommi Ohrner au journal "Bild". L'ensemble n'a pas eu à être une guerre des roses.

Tommi Ohrner a déjà trouvé un nouvel amour

À Munich, le divorce entre l'ex-vedette enfantine de "Timm Thaler" et son ex-femme Marion s'est reportedly déroulé très rapidement. L'audience a duré seulement quelques minutes. Le couple, qui a trois enfants ensemble, est entré et sorti du tribunal ensemble.

Tommi Ohrner a une nouvelle femme à ses côtés depuis quelque temps maintenant, Anne Arnholdt. Dans une conversation avec le magazine "Gala" en décembre 2023, il a confirmé : "Nous sommes ensemble depuis plus d'un an maintenant et nous sommes très heureux." Le couple a rendu leur amour public au mois précédent. Les Ohrners s'étaient séparés après 23 ans de mariage.

Il a rencontré sa nouvelle partenaire Anne dans un métro, mais il n'était pas activement à la recherche de l'amour à ce moment-là. Il avait oublié de mettre son masque, et elle lui a demandé s'il était anti-vaccin : "Je trouvais que c'était une manière très humoristique de démarrer." Tommi a pu découvrir "que l'amour au premier regard existe encore à mon âge, et que je n'ai pas besoin d'applications de rencontre."

Tommi Ohrner a exprimé ses sentiments pour sa nouvelle partenaire Anne Arnholdt lors de leur interview avec "Gala" en décembre 2023, en disant : "Je t'aime, Anne."

Leur relation, qui a commencé de manière inattendue, a apporté de la joie dans la vie de Tommi après son divorce, comme il l'a mentionné : "Nous sommes ensemble depuis plus d'un an maintenant et nous sommes très heureux."

