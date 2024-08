L'animal préféré des Allemands est souvent mal compris.

Dans chaque quatrième foyer allemand, un chat vivait en 2023. C'est ce qu'indique une enquête représentative de l'Association centrale des métiers zoologiques. On pourrait penser que nous les connaissons bien. Mais de nombreux préjugés humains se révèlent être des demi-vérités à un examen plus approfondi. Voici quelques faits sur les chats pour la Journée mondiale du chat le 8 août.

Rumeur : Les chats peuvent voir dans le noir

Vrai, dans une certaine mesure. Dans la rétine de l'œil, certains cellules sensorielles sont responsables de la perception de la luminosité : les bâtonnets. Ceux-ci sont excités lorsque la lumière pénètre dans l'œil par la pupille. Un chat a considérablement plus de bâtonnets qu'un être humain et est spécialisé dans la détection du contraste clair-obscur. Il lui faut seulement environ un sixième de la lumière qu'un œil humain pour voir quelque chose.

De plus, les yeux du chat ont une autre caractéristique qui optimise l'utilisation de la lumière à la tombée de la nuit : le tapetum lucidum (allemand : tapis lumineux). Il s'agit d'une structure dans la choroïde de l'œil qui réfléchit la lumière entrante comme un miroir, excitant ainsi les bâtonnets. Cependant, même les yeux du chat sont dépassés dans l'obscurité complète, et le chat doit trouver d'autres moyens de s'orienter.

Rumeur : Les chats ronronnent pour exprimer leur satisfaction

Partiellement vrai. Le ronronnement est en effet un moyen important de communication pour les chats, confirmé par la vétérinaire experte Dunia Thiesen-Moussa de la Fédération de l'industrie des animaux domestiques. Cependant, ce n'est pas toujours un signe de satisfaction : "Les chats ronronnent aussi lorsqu'ils ont peur, sont blessés ou essaient d'apaiser leur partenaire social", dit-elle. Les sons peuvent être difficiles pour les humains à interpréter, il est donc important de prendre en compte le comportement général du chat.

Le ronronnement génère des fréquences de 20 à 30 hertz, créant des vibrations dans le corps qui stimulent les muscles et peuvent soutenir la guérison des os et des articulations blessés. Les tons bourdonnants sont également apaisants pour les humains et les chats.

Rumeur : Les chats atterrissent toujours sur leurs pattes

Partiellement vrai. Les chats ont un réflexe spécial qui leur permet de faire pivoter leur corps autour de son axe en chute libre - d'abord la partie avant, puis les membres arrière. Le réflexe d'orientation assure qu'ils atterrissent sur leurs pattes. Le chat peut pivoter depuis une position dorsale en moins d'une demi-seconde. La queue agit comme un contrepoids pour stabiliser la position. Ensuite, le chat étire ses pattes, augmentant sa surface corporelle et créant plus de résistance à l'air pour ralentir sa descente.

Leur articulations flexibles aident également à absorber l'impact. Cependant, si la chute est de deux à trois mètres, les chats peuvent tout de même être gravement blessés, car ils n'ont peut-être pas assez de temps pour effectuer la rotation et atterrir sur leurs pattes.

Rumeur : Les chiens et les chats ne se comprennent pas

Vrai, littéralement. Ils utilisent des langages corporels différents. Par exemple, un chien qui remue la queue exprime généralement son bonheur, tandis qu'un chat utilise ce geste pour menacer une attaque. Un ronronnement satisfait d'un chat peut être interprété comme un grognement agressif par un chien. Un aboiement joyeux d'un chien peut être considéré comme une menace par un chat. Cependant, ces animaux peuvent s'habituer l'un à l'autre s'ils vivent dans le même foyer, tout comme les humains qui emménagent ensemble.

Rumeur : Les chats ont peur de l'eau

Faux. Bien que certains chats n'aiment pas l'eau, d'autres l'apprécient. Cela dépend de la personnalité et des expériences individuelles du chat. Certaines races, comme le Maine Coon, sont connues pour leur affection pour l'eau.

Pas tout à fait juste. L'expression "lavage de chat" est un raccourci pour les humains et implique l'utilisation de la moins eau possible - parce que nos amis félins préfèrent également se nettoyer sans bain complet. La plupart des chats domestiques sont en effet aversion à l'eau. La raison est pensée être que

