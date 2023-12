L'Angleterre bat l'Ukraine et atteint les demi-finales de l'Euro pour la première fois depuis 25 ans

C'était la troisième fois seulement que l'Angleterre remportait un match à élimination directe lors de l'Euro, mais les buts marqués au début de chaque mi-temps ont permis de calmer toute nervosité potentielle.

Harry Kane a repris une passe de Raheem Sterling à la quatrième minute pour mettre l'Angleterre sur les rails.

Sterling a sans doute été le meilleur joueur de l'Angleterre pendant l'Euro 2020 et, avec Jadon Sancho qui a débuté son premier match du tournoi, l'Ukraine a eu du mal à faire face à la vitesse et à l'invention de l'équipe de Gareth Southgate.

L'Angleterre n'a pas encaissé de but en cinq matches de l'Euro 2020, la meilleure occasion ukrainienne revenant à Roman Yaremchuk, dont le tir en première période a été repoussé par Jordan Pickford.

En début de seconde période, Harry Maguire a repris un coup franc de Luke Shaw pour tromper le gardien ukrainien Heorhiy Bushchan et porter le score à 2-0.

Peu après, Kane marquait de la tête un troisième but pour l'Angleterre, avec une nouvelle passe décisive de Shaw.

Ce blitz de deux buts dans les cinq premières minutes de la seconde mi-temps a permis à l'Angleterre de prendre le contrôle du match.

Bushchan a brillamment repoussé la volée de Kane pour empêcher le capitaine anglais de réaliser un triplé, mais sur le corner qui a suivi, Jordan Henderson a marqué d'une autre tête. C'est le premier but de Henderson pour l'Angleterre.

Au fur et à mesure que le temps s'écoulait, les supporters anglais ont entonné "football is coming home", le refrain de "Three Lions", l'hymne adopté par les supporters de l'équipe.

Il y a trois ans, l'Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde mais a été battue 2-1 par la Croatie - bien qu'elle ait pris l'avantage - et en 2019, elle s'est inclinée 3-1 face aux Pays-Bas dans le cadre de la Ligue des nations de l'UEFA. La dernière fois que l'Angleterre a atteint la finale d'un grand tournoi international, c'était en 1966.

"Je suppose que l'on se rend encore compte qu'il s'agit d'une autre demi-finale - trois en trois ans", a déclaré Southgate à la BBC.

"Nous voulons faire deux pas de plus. Je sais ce qui va se passer à la maison. C'est bien de voir tout le monde un samedi soir, une bière à la main. Ils devraient en profiter. L'année a été longue pour tout le monde. Je suis heureux que ces deux performances aient apporté autant de bonheur aux gens.

"Les joueurs ont été fantastiques", a ajouté Southgate. Les joueurs ont été fantastiques", a ajouté Southgate. "Jouer aussi bien qu'ils l'ont fait dans un match où il y avait tant d'enjeux, c'est impressionnant. L'esprit du groupe est phénoménal".

L'Angleterre affronte maintenant le Danemark, qui a battu la République tchèque samedi, et l'équipe de Southgate aura l'avantage du terrain puisque la demi-finale de mercredi se déroulera au stade de Wembley, à Londres.

Wembley accueille les demi-finales et la finale

Après avoir perdu ses deux premiers matches à l'Euro 2020, le Danemark a remporté un troisième match consécutif pour atteindre les demi-finales après avoir pris le dessus sur les Tchèques à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan.

La tête de Thomas Delaney et la volée de Kasper Dolberg en première mi-temps ont permis au Danemark de prendre le contrôle du quart de finale de samedi.

Les Tchèques n'étaient plus les mêmes après la pause et la finition intelligente de Patrik Schick - son cinquième but de l'Euro 2020 - a permis au Danemark de s'assurer une victoire 2-1.

Après l'effondrement de Christian Eriksen et la réaction émotionnelle de ses coéquipiers, le Danemark a été le grand gagnant de l'Euro 2020 en se qualifiant pour les huitièmes de finale.

Cette qualification semblait peu probable après les défaites contre la Finlande et la Belgique lors des deux premiers matches de la phase de groupes, mais la victoire 4-1 sur la Russie et la défaite 2-0 de la Finlande contre la Belgique ont permis au Danemark de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Les Danois ont ensuite remporté une impressionnante victoire 4-0 contre le Pays de Galles pour annoncer leur arrivée dans les dernières étapes de l'Euro 2020.

Les joueurs danois ont parlé de la charge émotionnelle que représentait pour eux le retour à la fin du match de l'effondrement d'Eriksen l'après-midi même. Plusieurs membres de l'équipe ont critiqué l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, pour ne pas les avoir autorisés à jouer le match le lendemain.

Compte tenu de la remarquable force mentale de ce groupe, les supporters danois se sont peut-être déjà autorisés à rêver d'une répétition de l'Euro 92, lorsque l'équipe nationale avait remporté son seul grand trophée international à ce jour.

L'Italie et l'Espagne se rencontreront mardi dans l'autre demi-finale, qui se déroulera également à Wembley.

La finale de l'Euro 2020 se jouera également le 11 juillet à Wembley.

Source: edition.cnn.com