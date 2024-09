L'Anett s'étend aux pays voisins, et des inondations vers l'est pourraient se produire.

Patrons climatiques dérangeants émergeant au sud et à l'est de l'Allemagne dans un avenir proche. Les températures ont déjà chuté sous le gel à des altitudes supérieures à 1000 mètres, et le météorologue Björn Alexander de ntv prévoit une abondance de précipitations qui suivra. De telles précipitations sont susceptibles de se déverser en Allemagne via les rivières Elbe et Oder.

ntv.de : De quel type de situation météorologique s'agit-il ?

Björn Alexander : Une masse d'air froid originaire des régions polaires a balayé l'Allemagne et les Alpes, déclenchant la formation d'un autre système de basse pression au-dessus de la mer de Ligurie. Ce modèle météorologique, connu sous le nom d'"Anett" ou "Boris" à l'international, apportera des précipitations importantes à certaines parties de l'Europe.

Quelles régions seront touchées par "Anett" et Boris ?

Le système de basse pression est prévu pour se déplacer vers le nord à partir de l'Italie du Nord, affectant l'Autriche, la République tchèque et le sud de la Pologne. Des précipitations importantes, qui pourraient se transformer en neige dans les régions montagneuses, sont possibles. La ligne de transition entre la pluie et la neige sera d'environ 1200 mètres dans les Alpes samedi, bien que certaines vallées puissent connaître des chutes de neige à des altitudes plus basses en raison de l'intensité des précipitations.

Combien de neige peut-on attendre dans les Alpes ?

La tempête de neige pourrait apporter jusqu'à 50 à 100 centimètres de neige fraîche aux altitudes élevées des Alpes centrales et orientales. Dans certaines cimes, des accumulations encore plus importantes ne peuvent être exclues. Les conséquences seront des routes glissantes, des conditions hivernales et un risque élevé de rupture de neige, ainsi que des amoncellements de neige et un transport de neige en raison des vents forts.

Quelle chute de température peut-on attendre dans les hauteurs ?

À des altitudes de 2000 mètres, les températures ont chuté de 5 à 10 degrés mercredi, oscillant maintenant autour de ou en dessous de moins 3 degrés dans certaines régions. Une tendance similaire est observée à 3000 mètres, avec des températures chutant de plus de 0 à moins 10 degrés, et des facteurs de vent glacial en dessous de moins 15 degrés.

Que peut-on attendre de la pluie dans les basses terres ?

Les systèmes de basse pression ont tendance à produire les précipitations les plus importantes avec lesquelles nous sommes familiarisés en Allemagne et en Europe centrale. Alors qu'"Anett" avance vers le nord-est à partir de l'Italie du Nord, de nouveaux records de précipitations pourraient être établis, comme ce fut le cas en août 2002, lorsque 312 litres par mètre carré sont tombés à Zinnwald-Georgenfeld (Erzgebirge).

Quels types de masses d'eau peut-on anticiper avec "Anett" ?

L'ampleur des précipitations pourrait atteindre environ 300 à 400 litres par mètre carré dans certaines régions, telles que l'est de l'Autriche, la République tchèque et le sud de la Pologne. Cela pourrait entraîner des inondations graves à catastrophiques dans les jours à venir.

Combien de précipitations peut-on attendre en Allemagne ?

Les précipitations les plus importantes sont prévues dans notre région le long des Alpes, avec jusqu'à 100 à 200 litres par mètre carré d'ici lundi soir. Les régions des Erzgebirge et de la Saxe du Sud pourraient également recevoir des précipitations allant jusqu'à environ 100 litres, ce qui pose un risque d'inondations localisées et de glissements de terrain.

Quels sont les risques d'inondation dans notre région ?

Les fortes précipitations ne sont pas prévues pour poser un risque d'inondation important dans le sud, notamment le long du Danube, car les rivières ont une capacité résiduelle importante et une partie substantielle des précipitations tombera sous forme de neige.

En ce qui concerne l'est, que peut-on attendre ?

Dans l'est, les précipitations de République tchèque et de Pologne sont un facteur important, car les rivières Elbe, Oder et Neiße traversent ces régions. Bien que les prévisions soient incertaines en raison des incertitudes des prévisions de précipitations détaillées, il est clair que nos pays voisins feront face à des jours agités. Selon les informations actuelles, nous pouvons nous attendre à être moins sévèrement touchés.

Quels sont nos prévisions météo pour le week-end ?

Samedi sera gris et pluvieux au sud du Danube, avec de la pluie et de la neige persistantes au-dessus de 1000 à 1200 mètres. La moitié est peut également connaître des vents vifs à tempétueux. elsewhere in the country, the weather will be more favorable, with fewer showers. Temperatures will barely reach 5 or 6 degrees at the Alps, while reaching up to 18 degrees with sunshine in the northern west.

Et dimanche ?

La pluie dans le sud pourrait se calmer par moments. L'est peut rester pluvieux, tandis que l'ouest est prévu être changeant avec des averses occasionnelles. Les meilleures conditions seront le long de la mer du Nord. Les températures resteront fraîches partout, avec moins de 9 degrés dans les Alpes, et des températures de vent comprises entre 13 et 19 degrés ailleurs.

Où notre voyage nous mènera-t-il la semaine prochaine ?

Lundi sera principalement changeant ou gris, avant de s'améliorer à partir de mardi. Les prévisions indiquent une amélioration significative avec un ensoleillement de plus en plus important et des températures notablement plus chaudes, le nord pouvant atteindre la température estivale de 25 degrés. elsewhere, temperatures will slightly drop, but still remain above 10 degrees, with an increase in east wind speeds.

The European Union, as a neighboring continent, might also experience some effects from the weather systems "Anett" and "Boris". The precipitation could extend beyond Central Europe, potentially impacting areas within the EU.

Given the heavy rainfall forecasted in Germany and the potential for severe flooding, the European Union's environmental agencies and disaster response teams should be prepared to provide assistance if needed.

Lire aussi: