L'ancienne secrétaire d'État Condoleezza Rice rejoint le nouveau groupe de propriétaires des Broncos de Denver

Rice a déclaré que c'était un honneur de rejoindre le groupe de propriétaires.

"Le football fait partie intégrante de ma vie depuis le moment où il m'a été présenté, et je suis ravie de faire partie de l'organisation des Broncos aujourd'hui". Rice, fille d'un entraîneur de football, s'est exprimée sur Facebook.

Rob Walton, l'héritier de Walmart, l'a qualifiée de fonctionnaire très respectée et de chef d'entreprise et d'universitaire accomplie.

"La secrétaire d'État Rice est bien connue pour être une fan de football passionnée et bien informée, qui a œuvré pour rendre ce sport plus fort et meilleur", a déclaré M. Walton dans un communiqué au nom du groupe familial Walton-Penner, qui a proposé de racheter l'équipe.

"Elle a déménagé à Denver avec sa famille à l'âge de 12 ans et a poursuivi ses études à l'université de Denver. Son expérience unique et son jugement extraordinaire seront très utiles à notre groupe et à l'organisation des Broncos".

Le mois dernier, les Broncos et la famille Walton-Penner ont conclu un accord d'achat et de vente pour acquérir l'équipe auprès du Pat Bowlen Trust. L'accord est soumis à l'approbation du comité financier de la NFL et des propriétaires de la ligue.

Selon ESPN, le montant de la transaction devrait s'élever à 4,65 milliards de dollars, ce qui constitue un record pour une franchise sportive nord-américaine.

Mme Rice a été conseillère à la sécurité nationale dans l'administration de George W. Bush de janvier 2001 à janvier 2005, date à laquelle elle est devenue secrétaire d'État, poste qu'elle a occupé jusqu'en janvier 2009.

Le nom de Mme Rice a déjà été associé à des groupes de football.

En 2018, ESPN a rapporté, citant une source de la ligue, que les Browns de Cleveland voulaient interviewer Rice pour le poste d'entraîneur principal.

"J'aime mes Browns - et je sais qu'ils embaucheront un entraîneur expérimenté pour nous amener au niveau suivant", a-t-elle déclaré sur les médias sociaux. "Plus sérieusement, j'espère que la NFL commencera à faire entrer des femmes dans la profession d'entraîneur, en tant qu'entraîneurs de position et, à terme, coordonnateurs et entraîneurs principaux. Il n'est pas nécessaire de jouer pour comprendre le jeu et motiver les joueurs.

Les Browns ont également démenti l'information et ont finalement engagé Freddie Kitchens.

Au début des années 2000, Mme Rice a déclaré au New York Times et à plusieurs autres médias qu'elle rêvait d'être commissaire de la NFL. Elle a également fait partie du comité de sélection du College Football Playoff pendant trois ans, à partir du premier groupe en 2014.

Mme Rice est déjà propriétaire d'une entreprise sportive. Au début de l'année, elle a rejoint un groupe d'actionnaires de la WNBA.

Mme Rice vit en Californie, où elle dirige le Hoover Institute, un groupe de réflexion sur les politiques publiques, à l'université de Stanford.

Source: edition.cnn.com