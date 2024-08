- L'ancienne secrétaire de presse de Trump est en lice aux primaires démocratiques, soutenant Harris.

À la Convention nationale démocrate, Stephanie Grisham, qui a un jour été porte-parole de l'ancien président Donald Trump, a publiquement endossé la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris. S'adressant à l'assemblée à Chicago, Grisham a déclaré son soutien à Harris, affirmant respecter le peuple américain et avoir son vote.

Grisham, qui a précédemment occupé le poste de secrétaire de presse de la Première dame Melania Trump de 2017 à 2019, a ensuite endossé des rôles de secrétaire de presse et de directrice des communications à la Maison Blanche sous Trump. Elle est ensuite revenue dans l'équipe de Melania en tant que porte-parole et brièvement en tant que chef de cabinet.

Parlant à Chicago, Grisham a partagé qu'elle avait été une fervente soutien de Trump, le considérant comme sa famille pendant les fêtes comme Pâques, Thanksgiving, Noël et le Nouvel An. Cependant, derrière les portes closes, elle a révélé que Trump se moquait de ses partisans, démontrant un manque d'empathie, de morale et de loyauté envers la vérité.

Trump lui a dit, "Ça n'a pas d'importance ce que tu dis, Stephanie, dis-le assez et les gens y croiront," mais Grisham a insisté sur l'importance de ce que l'on dit et de ce que l'on reste silencieux. Après l'attaque du Capitole du 6 janvier par les partisans de Trump, elle a démissionné, ne voulant pas continuer à faire partie de cette "folie".

Après avoir quitté l'administration Trump, Grisham a publié son livre et s'est transformée en critique vocal de l'ancien président. Un autre individu qui a assisté à la convention démocrate, un ancien votant de Trump, a exprimé son mécontentement avec les politiques commerciales de Trump et a déclaré son intention de voter pour Harris.

Le changement d'allégeance politique de Grisham l'a conduite à endosser Kamala Harris lors de la Convention nationale démocrate, qui s'est tenue aux États-Unis d'Amérique. Réfléchissant sur ses expériences, Grisham a partagé ses préoccupations quant aux actions de Trump, affirmant que les États-Unis d'Amérique méritent un leader avec plus d'empathie et de loyauté envers la vérité.

