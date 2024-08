- L'ancienne "maladresse" Battiste est de retour dans le placard avec son ex-partenaire.

Après avoir annoncé leur rupture en mai, les anciens "Bachelorette" Sharon Battiste et son ex-partenaire Jan Hoffmann montrent des signes de réconciliation sur Instagram. Une vidéo de la jeune femme de 32 ans appelant Hoffmann "chéri" a suscité l'enthousiasme parmi les followers de la personnalité télé. L'actrice a orné son histoire Instagram de deux émojis cœurs. Dans une autre histoire, elle a écrit "Bienvenue de retour" et a choisi "Better Together" de Jack Johnson (en allemand : "Better Together") comme musique pour son histoire. Il semble bien que ce soit un retour d'amour.

Jan Hoffmann a également publié une photo d'eux deux bras dessus bras dessous sur une plage, légendée "Je pense que c'est la meilleure nouvelle". Le couple avait prévu de voyager ensemble, comme l'a révélé Battiste dans ses histoires. "Je pense que beaucoup de choses excitantes nous attendent", a déclaré l'actrice.

En mai, c'était supposedly fini

Battiste et Hoffmann se sont rencontrés dans l'émission RTL "Die Bachelorette" il y a deux ans, mais c'était fini entre eux en mai. "Avec un cœur lourd mais déterminé, Jan Hoffmann et moi aimerions annoncer que nous avons décidé de suivre nos propres chemins", a écrit la jeune femme de 32 ans sur Instagram.

Sharon Battiste, déjà connue pour son rôle dans la série "Köln 50667" avant son passage en tant que "Bachelorette", a également participé à l'émission de danse RTL "Let's Dance" en 2023 et a terminé à la sixième place.

