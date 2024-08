- L'ancienne directrice générale de YouTube, Susan Wojcicki, est décédée à l'âge de 56 ans.

L'ancienne PDG de YouTube, Susan Wojcicki, est décédée à l'âge de 56 ans, a annoncé son mari sur Facebook. Wojcicki luttait contre un cancer du poumon depuis deux ans.

"Avec une profonde tristesse, je dois annoncer le décès de Susan Wojcicki. Ma tendre épouse de 26 ans et mère de nos cinq enfants nous a quittés aujourd'hui," a écrit Dennis Troper sur son post Facebook. Il a également partagé des photos touchantes de sa femme et de sa famille.

La famille a connu une autre perte il y a quelques mois à peine

C'est la deuxième tragédie qui frappe la famille en quelques mois seulement. Plus tôt cette année, leur fils Marco est décédé Suddenly. Le jeune homme de 19 ans a été retrouvé inconscient et déclaré mort ultérieurement. La cause du décès a été déterminée comme étant une "intoxication aiguë combinée de drogues", selon le bureau du médecin légiste, comme le rapportait le magazine américain "People".

Pour son mari, Wojcicki était "non seulement mon meilleur ami et partenaire de vie, mais aussi un esprit brillant, une mère aimante et une bonne amie pour beaucoup". Troper et sa famille sont "dévastés mais reconnaissants pour le temps que nous avons passé avec elle. Veuillez garder notre famille dans vos pensées alors que nous traversons cette période difficile."

Le PDG de Google appelle Susan Wojcicki "le cœur de l'histoire de Google"

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a également exprimé ses condoléances sur le réseau social X, qualifiant Wojcicki de "cœur de l'histoire de Google". "Elle a façonné l'histoire de Google d'une manière profonde", écrit Pichai. "C'était une personne incroyable, une dirigeante et une amie qui a eu un impact massif sur le monde, et je suis l'un des nombreux employés de Google qui sont meilleurs pour l'avoir connue. Nous la regretterons profondément."

Wojcicki a été la PDG de la filiale de Google, YouTube, pendant neuf ans. L'année dernière, elle a annoncé son départ de son poste de direction pour se concentrer sur sa famille, sa santé et ses projets personnels.

"Au cours de son mandat en tant que PDG de YouTube, Susan Wojcicki a apporté des contributions significatives à la plateforme, supervisant sa croissance et son évolution." Malgré son départ l'année dernière pour se concentrer sur sa famille et sa santé, "YouTube reste un testament à sa vision et à son leadership."

