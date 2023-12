L'ancienne basketteuse américaine Tiffany Jackson est décédée d'un cancer du sein à l'âge de 37 ans, selon l'université

Jody Conradt, qui a entraîné Jackson au Texas entre 2003 et 2007, a rendu hommage à Tiffany dans le communiqué de l'université : "Tiffany a eu une grande carrière et a été une joueuse d'impact.

"Elle était reconnue pour son jeu complet et le fait qu'elle était extrêmement mobile et pouvait jouer à plusieurs postes. Elle était aimée de ses coéquipières et nous partageons la tristesse de sa disparition".

L'actuel entraîneur des Longhorns, Vic Schaefer, a également été cité dans le communiqué : "Nous sommes profondément attristés d'apprendre le décès de Tiffany Jackson, l'une des plus grandes joueuses de l'histoire du basket-ball féminin du Texas.

"De l'époque où elle jouait pour DFW Elite à celle où elle jouait à l'Université du Texas, Tiffany a signifié beaucoup pour de nombreuses personnes dans ce grand État du Texas. Elle manquera cruellement à beaucoup d'entre eux. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille".

Chiney Ogwumike, actuelle joueuse des Los Angeles Sparks et premier choix de 2014, a fait part de ses condoléances dans un message sur Twitter, soulignant l'impact que Jackson a eu sur sa carrière.

"L'un des premiers matchs de basket-ball universitaire auquel mes sœurs et moi avons assisté était à l'Université du Texas (...) et Tiffany Jackson a immédiatement inspiré tout le monde", a déclaré Ogwumike.

"Que son âme repose en paix, et j'envoie tout mon amour à sa famille.

Jackson a été trois fois All-American au cours de ses quatre années avec les Longhorns et a été le cinquième choix de la WNBA (Women's National Basketball Association) en 2007.

La native du Texas a passé neuf saisons dans la WNBA entre 2007 et 2018 dans trois franchises : le New York Liberty, l'ancien Tulsa Shock et les Los Angeles Sparks, où elle a pris sa retraite en mai 2018.

Jackson a été diagnostiquée pour la première fois d'un cancer du sein de stade trois en septembre 2015 alors qu'elle était membre du Shock. Elle a suivi avec succès un traitement et a repris son activité professionnelle en Israël avant de signer avec les Sparks en février 2017, couronnant ainsi un remarquable retour sur le devant de la scène.

Jackson a été nommée entraîneur principal de l'équipe féminine de basket-ball du Wiley College en avril 2022, après avoir passé quatre ans en tant qu'assistante dans le programme du Texas.

