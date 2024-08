L'ancien vice-président de Trump, Pence, annonce sa décision électorale

Au cours de son mandat à la Maison Blanche, Donald Trump avait Mike Pence comme Vice-Président. La tempête du Capitole de janvier 2021 a créé une rupture entre les deux. Maintenant, Pence a révélé publiquement comment il voterait lors de l'élection présidentielle américaine à venir.

L'ancien Vice-Président des États-Unis sous Donald Trump, Mike Pence, a annoncé qu'il ne soutiendrait aucun candidat lors de l'élection présidentielle de novembre. Pence a confirmé qu'il s'abstiendrait de voter. En faisant cela, il a rendu hommage à Trump tout en le critiquant. Il a également fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de voter pour la candidate démocrate à la présidence, Kamala Harris.

"Je ne peux pas soutenir la prétention actuelle du président Trump selon laquelle j'aurais dû ignorer mon serment de soutenir la Constitution et agir de manière à renverser l'élection", a déclaré Pence devant des activistes conservateurs, en référence aux résultats de l'élection présidentielle de 2020. "Le président Trump était non seulement mon président, mais aussi mon ami." Cela, a-t-il dit, a rendu la fin de leur administration encore plus difficile. L'ancien Vice-Président a exprimé sa fierté pour les réalisations de l'administration Trump et a loué la réponse de Trump à l'attaque contre lui.

Cependant, Pence a critiqué la direction prise par le Parti républicain sous Trump lors de sa campagne de réélection. Il a rejeté le soutien des républicains aux tarifs et à une politique étrangère américaine plus isolationniste. Il a également critiqué le retrait du Parti républicain de l'avortement à l'échelle nationale. L'identité actuelle du parti, a-t-il dit, est "un populisme déconnecté des principes conservateurs".

En lumière de ses expériences pendant l'administration Trump, Pence a déclaré qu'il ne participerait pas au soutien d'un candidat pour l'élection présidentielle américaine de 2024. Malgré leur passé, Pence a fait savoir qu'il ne voterait pas pour la candidate démocrate, l'ancienne Vice-Présidente Kamala Harris, lors de cette élection.

