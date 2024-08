- L'ancien superviseur Rosen exprime ses inquiétudes au sujet de TSG

Alexander Rosen a ouvertement parlé pour la première fois depuis son départ forcé de TSG 1899 Hoffenheim, et lors de cette conversation, il a loué son bienfaiteur Dietmar Hopp. À 45 ans, l'ancien patron a exprimé son regret de ne pas avoir pu remercier de nombreux collaborateurs lors de son départ.

"Un grand merci également à Dietmar Hopp, qui m'a confié la gestion d'un club de Bundesliga à l'âge de 33 ans il y a plus d'une décennie", a déclaré Rosen à l'agence de presse allemande.

Hoffenheim avait initié un changement dans l'équipe de direction quelques semaines avant le début de la saison de Bundesliga et s'est séparé du directeur sportif Rosen. Les actionnaires majoritaires de l'entreprise de football GmbH, dirigés par Hopp, ont allegedly convenu à l'unanimité de mettre fin au mandat de Rosen.

Simone Engelhardt, qui assure l'intérim en tant que présidente de l'association enregistrée en raison de sa représentation de l'actionnaire majoritaire, a attribué la raison à la planification future. Hopp, une figure de 84 ans qui s'est tenue à l'écart de la scène publique ces derniers temps, et son cercle intime conservent encore une influence significative à TSG.

Rosen observe "avec appréhension" les événements actuels

Un conflit concernant le licenciement de Rosen a éclaté entre le club et la scène des supporters. Lors du match d'ouverture de la Bundesliga contre Holstein Kiel, les supporters du stand sud, ainsi que leurs groupes ultras, ont boycotté les politiques du club et ont refusé leur soutien à l'équipe.

"Même si je surveille les événements actuels avec une certaine appréhension, je souhaite bonne chance à Rino (entraîneur Pellegrino Matarazzo), à l'équipe et aux nombreux employés formidables qui doivent relever les défis à venir", a déclaré Rosen. L'ancien responsable du football professionnel à Hoffenheim avait travaillé pour les Kraichgauer depuis 2010 et avait été nommé directeur sportif il y a un an.

Élection d'un nouveau président lundi

Un nouveau président sera élu lors de l'assemblée générale des membres de TSG lundi prochain. Pour l'instant, le seul candidat nommé est le maire de Sinsheim, Jörg Albrecht. Des rapports font état d'une personne issue de la scène ultra qui envisage également de se présenter à ce poste.

