L'ancien spécialiste financier Olearius présente son candidat à la destitution

Le procès impliquant l'ancien patron de la banque M.M. Warburg, M.M., a suscité une vive agitation. Le procureur Brorhilker a inculpé Christian Olearius pour sa participation présumée au vaste schéma de fraude fiscale Cum-Ex. Cependant, aucun verdict n'a été rendu. Désormais, l'équipe juridique d'Olearius contre-attaque.

L'avocat d'Olearius a déposé une plainte pénale contre l'ancienne procureure Anne Brorhilker, affirmant qu'elle a "sciemment et intentionnellement basé ses accusations contre les employés de la banque Warburg sur des informations incomplètes et falsifiées", comme l'a annoncé l'équipe juridique. Un témoin clé, également sous enquête, est soupçonné d'avoir menti sous serment au moins six fois devant le tribunal régional de Bonn, injustement impliquant Olearius et d'autres.

Christian Olearius, l'ex-PDG de la banque privée de Hambourg M.M. Warburg, a été lié au scandale des transactions d'actions Cum-Ex, dans lequel les banques ont fraudé l'État d'au moins 10 milliards d'euros. Le procès contre Olearius a été suspendu en juin en raison de ses problèmes de santé - il avait 82 ans et n'était pas apte à comparaître. Aucun verdict, ni acquittement ni condamnation, n'a été rendu. Olearius a été accusé de fraude fiscale grave et a constamment maintenu son innocence.

L'accusation principale contre les avocats d'Olearius repose sur une réunion supposée qui aurait eu lieu pendant le procès, lors de laquelle un soi-disant accord criminel aurait été conclu. Le témoin concerné aurait déclaré avoir assisté à la réunion avec Olearius à la banque Warburg "début 2007".

Triomphe d'Olearius en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Une analyse des entrées de calendrier et des données e-mail révèle qu'"aucun tel accord criminel n'a eu lieu et aucune telle réunion n'a eu lieu", selon l'annonce. En réalité, le témoin a rencontré Olearius à la fin de 2008, "plus d'un an après le lancement des transactions en mai 2007 qui ont abouti à la condamnation des employés de la banque Warburg". Cela indique que le témoin a menti intentionnellement.

Brorhilker est accusée d'avoir présenté des preuves incriminantes fausses et incomplètes des témoins comme authentiques et suffisantes dans plusieurs actes d'accusation. De plus, elle est soupçonnée d'avoir ignoré les signes de tromperie des témoins. Brorhilker a depuis quitté la fonction publique et travaille maintenant pour l'association Bürgerbewegung Finanzwende, qui milite pour une résolution complète des scandales fiscaux Cum-Ex et Cum-Cum.

Récemment, Olearius a remporté une victoire judiciaire. Il a poursuivi l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, affirmant que sa réputation avait été ternie et que ses droits personnels avaient été violés en raison de remarques de deux officiels. La cour administrative de Cologne a largement donné raison à Olearius. ARD a diffusé un documentaire en 2021, mettant en scène Brorhilker; Olearius y était inclus et nommé.

Après sa victoire judiciaire, Olearius réclame maintenant une indemnisation de l'État de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, convaincu que sa réputation bancaire a été endommagée par les allégations non fondées et les remarques publiques faites par les officiels. L'industrie bancaire suit de près ce procès, car son issue pourrait fixer un précédent pour des cas similaires impliquant la diffamation d'individus dans l'industrie.

Malgré le passage de Brorhilker à l'association Bürgerbewegung Finanzwende, de nombreuses questions se posent sur sa crédibilité et son intégrité, compte tenu des allégations concernant sa gestion du cas de fraude fiscale Cum-Ex et les conséquences sur la carrière d'Olearius dans le secteur bancaire.

