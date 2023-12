L'ancien sénateur américain et propriétaire des Milwaukee Bucks, Herb Kohl, est décédé à l'âge de 88 ans

Kohl, démocrate du Wisconsin et cofondateur de la chaîne de grands magasins Kohl's, a siégé au Sénat américain pendant 24 ans. Fan de basket-ball depuis toujours, il a notamment acheté l'équipe de sa ville natale pour 18 millions de dollars en 1985, s'assurant ainsi que les Bucks restent à Milwaukee. Philanthrope, il a également fait don de millions de dollars à des étudiants, des enseignants et des écoles du Wisconsin.

"Tout au long de sa vie, Herb Kohl a toujours accordé la priorité aux personnes, qu'il s'agisse de ses employés et de leurs familles, de ses clients ou d'innombrables organisations et actions caritatives", a déclaré JoAnne Anton, directrice des dons pour Herb Kohl Philanthropies.

Kohl a vendu les Milwaukee Bucks en 2014 après près de trois décennies et a fait don de 100 millions de dollars pour aider l'équipe à construire une nouvelle arène. Dans un communiqué, le commissaire de la National Basketball Association, Adam Silver, a déclaré que M. Kohl avait établi la norme pour la propriété des équipes de la NBA.

"Le sénateur Kohl était un ami très cher et l'un de nos meilleurs fonctionnaires", a déclaré M. Silver. "Il n'y a jamais eu de doute quant à son engagement extraordinaire envers la franchise et la ville qu'il aimait, et on se souviendra toujours de sa vision et de sa contribution financière inégalée à la construction d'une nouvelle arène à Milwaukee.

Dans un communiqué, les Milwaukee Bucks ont souligné que l'ancien sénateur était "un habitant du Wisconsin fier de sa vie et profondément attaché à son État et à la ville de Milwaukee".

"Même après avoir vendu l'équipe, le sénateur Kohl aimait les Bucks et on le voyait toujours avec sa casquette en ville", a déclaré l'équipe, ajoutant qu'un mémorial en son honneur sera organisé dans les semaines à venir.

Né à Milwaukee en 1935, Kohl a passé son enfance à balayer dans l'épicerie familiale et à jouer au stickball avec des amis, dont Bud Selig, qui deviendra plus tard commissaire de la Major League Baseball.

"Toute ma vie, je me suis intéressé de près au sport. Le basket-ball est mon sport préféré", a déclaré Kohl à CNN en 2002.

Il a travaillé avec ses frères pour transformer le supermarché familial en une chaîne de grands magasins de plusieurs millions de dollars, selon sa fondation. Kohl a été président de l'entreprise de 1970 à 1978.

La famille a vendu sa participation dans l'entreprise en 1979. Cette vente a permis à Kohl d'investir non seulement dans le sport, mais aussi de financer une campagne réussie pour le Sénat américain en 1988.

M. Kohl est diplômé de l'université du Wisconsin et a obtenu un MBA à Harvard, selon sa biographie au Congrès. L'ancien sénateur a également servi dans les réserves de l'armée américaine.

En tant que sénateur, M. Kohl a présidé la commission sénatoriale sur le vieillissement et a siégé à la commission judiciaire et à la commission des crédits. Selon la Herb Kohl Educational Foundation, il a milité en faveur d'une augmentation des investissements fédéraux dans l'éducation, a contribué à rétablir le financement de la prévention du décrochage scolaire et a soutenu les programmes de double inscription, entre autres.

Le président du parti démocrate du Wisconsin, Ben Wikler, a rappelé le temps passé par M. Kohl au Sénat dans un communiqué publié mercredi, décrivant le législateur décédé comme un homme dont "la vie reflétait les valeurs profondes de l'État qu'il servait : le travail acharné, l'humilité et la générosité".

