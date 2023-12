L'ancien running back des Dallas Cowboys Marion Barber est décédé à l'âge de 38 ans

"Marion était un joueur de football de la vieille école, un dur à cuire qui courait avec la volonté de gagner à chaque fois. Il était passionné par le jeu et aimait ses entraîneurs et ses coéquipiers. Nous sommes de tout cœur avec la famille et les amis de Marion en cette période difficile", ont déclaré les Cowboys dans un communiqué.

L'équipe a indiqué sur les médias sociaux que Barber était connu sous le nom de "Marion le Barbare".

Barber a joué pendant sept ans dans la NFL, dont les six premières années avec les Cowboys. Il a pris sa retraite en mars 2012 après une dernière année avec les Chicago Bears.

Aucune cause de décès n'a été communiquée. Cependant, la police de la ville texane de Frisco - dans la région métropolitaine de Dallas-Fort Worth - a déclaré qu'elle avait répondu mercredi à un problème de bien-être dans un appartement qui aurait été loué par Barber.

"La police de Frisco et le bureau du médecin légiste du comté de Collin enquêtent sur un décès sans surveillance à cet endroit", a déclaré le département dans un communiqué.

Barber a été recruté par les Cowboys au quatrième tour en 2005 à l'université du Minnesota.

Jill Martin et Amanda Musa de CNN ont contribué à ce reportage.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com