L'ancien prospect du Bayern Munich surprend le Bayer Leverkusen

Cette ronde de Bundesliga a réservé des moments palpitants pour les favoris : Bayer Leverkusen a étendu son avantage à 2-0 mais a été pris de court par les nouveaux venus du Holstein Kiel. Borussia Dortmund a brillé en Ligue des champions mais a échoué contre Union Berlin. Il n'y avait pas de victoires en vue pour Bochum et Brême.

Bochum vs Wolfsburg 1-3 (0-2)

Avant la pause internationale, le club de Bundesliga Bochum était toujours sans victoire après six matchs. Ils ont subi une défaite 1-3 à domicile contre Wolfsburg. En conséquence, l'équipe de l'entraîneur Peter Zeidler est dernière du classement avec seulement un point.

Les buts de Wolfsburg au Ruhrstadion ont été marqués par Tiago Tomas (21'), mettant fin à une longue période sans but, et Jonas Wind avec un doublé (37'/88'). Myron Boadu a marqué l'égalisation pour Bochum à la 72ème minute. Après une longue revue vidéo, les visiteurs ont été pénalisés, que Wind a manqué au départ, mais a marqué sur le rebond.

Brême vs Fribourg 0-1 (0-0)

Grâce à Ritsu Doan, Fribourg a égalé son meilleur départ. L'équipe de l'entraîneur Julian Schuster a remporté 1-0 à Brême lors de la sixième journée, décrochant sa quatrième victoire de la saison. Doan a marqué le but victorieux pour Fribourg à la 75ème minute, malgré les invités qui n'ont pas pleinement profité de leur domination précoce. Brême continue de lutter sans but à domicile après trois matchs à domicile cette saison.

Quatre victoires en six premiers matches ont également été réalisées par l'entraîneur légendaire de Fribourg, Christian Streich, lors des saisons 2019/20 et 2022/23. Maintenant, le successeur de Schuster place Fribourg dans la partie supérieure du tableau, tandis que Brême reste sans victoire à domicile et reste au milieu du tableau.

Leverkusen vs Kiel 2-2 (2-1)

Le double vainqueur de la Ligue des champions, Bayer Leverkusen, a trébuché de manière inattendue contre les nouveaux venus du Holstein Kiel. Malgré un avantage de 2-0, ils se sont contentés d'un match nul 2-2 (2-1) contre le débutant pugnace de Bundesliga, ratant une victoire dans leur 100ème match compétitif sous l'entraîneur Xabi Alonso.

early, Victor Boniface (4') et Jonas Hofmann (8') ont mis Leverkusen en position de force. Cependant, Leverkusen a ralenti, et Max Geschwill (45'+5) a profité de leur mollesse avant la mi-temps. L'ancien joueur de Bayern Munich, Fiete Arp (69', penalty), a renversé le match, causant la surprise. Bayern Munich avait une chance d'étendre son avance sur Leverkusen à cinq points contre Eintracht Frankfurt le dimanche.

Union Berlin vs Dortmund 2-1 (2-0)

Le succès de Dortmund en Ligue des champions a été de courte durée. Quatre jours après leur victoire spectaculaire 7-1 contre Celtic Glasgow, l'équipe de l'entraîneur Nuri Sahin a perdu 1-2 à Union Berlin, prolongeant leur attente de leur première victoire à l'extérieur en Bundesliga.

Kevin Vogt (26', penalty) et Yorbe Vertessen (45') ont marqué pour Union Berlin, qui reste invaincu à domicile cette saison. Pour Dortmund, l'ancien joueur de Union, Julian Ryerson (62'), a marqué un but, mais ce n'était pas suffisant. Sur une période prolongée, l'attaque de Dortmund, privée d'Adeyemi, n'a pas impressionné. Le joueur de 22 ans avait captivé avec son talent et ses trois buts lors de la rencontre avec Celtic, mais a souffert d'une blessure.

Compte tenu de la piètre performance de Bochum, leur prochain défi dans la ligue de football pourrait être difficile, car ils affrontent un adversaire coriace lors du prochain match.

Entre-temps, Holstein Kiel a fait sensation dans la ligue de football, ayant réussi à obtenir un match nul contre Bayer Leverkusen, une équipe de renom dans la ligue.

