L'ancien prodige du Bayern surprend le Bayer Leverkusen après le match de sélection de la ligue - Borussia Dortmund

Ce week-end de Bundesliga a réservé un mélange de résultats pour les équipes de tête : Bayer Leverkusen, menant 2-0, a trébuché contre les nouveaux venus du Holstein Kiel. Borussia Dortmund, qui brillait en Ligue des champions, a également trébuché en championnat contre Union Berlin. Bochum et Bremen sont revenus bredouilles de leur déplacement à domicile.

VfL Bochum vs VfL Wolfsburg 1-3 (0-2)

Pas de répit en vue de la pause internationale pour le club de Bundesliga VfL Bochum, qui reste toujours sans victoire après la sixième journée. À domicile, ils ont perdu contre VfL Wolfsburg 1-3 (0-2). Résultat, l'équipe de Peter Zeidler se retrouve en bas du classement avec seulement un point.

Les buts de Wolfsburg au Ruhrstadion ont été marqués par Tiago Tomas (21.), mettant fin à une longue période de disette Goals, et Jonas Wind avec un doublé (37./88.). Myron Boadu a marqué l'égalisation temporaire pour Bochum (72.). La décision est intervenue après une longue revue vidéo et un penalty contre les locaux, que Wind a d'abord raté face au gardien Patrick Drewes mais a marqué sur le rebond.

Werder Bremen vs SC Freiburg 0-1 (0-0)

Grâce à Ritsu Doan, SC Freiburg a égalé son meilleur départ jamais réalisé. L'équipe entraînée par Julian Schuster s'est imposée 1-0 (0-0) à l'extérieur contre Werder Bremen lors de la sixième journée, décrochant ainsi sa quatrième victoire de la saison. Doan a marqué le but victorieux pour Freiburg à la 75e minute, malgré les occasions ratées précédemment par les visiteurs. Bremen n'a pas réussi à marquer à domicile pour la troisième fois de la saison.

Quatre victoires en six matchs - c'était le précédent exploit réalisé par l'entraîneur légendaire de Freiburg, Christian Streich, lors des saisons 2019/20 et 2022/23. Sous Schuster, les joueurs de Breisgau sont désormais une valeur sûre dans la moitié supérieure du tableau, tandis que Werder continue de chercher une victoire à domicile et reste à mi-tableau.

Bayer Leverkusen vs Holstein Kiel 2-2 (2-1)

Bayer Leverkusen a subi une surprise contre les nouveaux venus de Bundesliga, Holstein Kiel. Malgré une avance de 2-0, les double champions ont dû se contenter d'un match nul 2-2 (2-1) contre les nouveaux venus pleins d'entrain, ratant ainsi l'occasion d'améliorer leur bilan en championnat sous la direction de l'entraîneur Xabi Alonso.

Le match a été à sens unique pendant la plupart du temps, avec Victor Boniface (4.) et Jonas Hofmann (8.) qui ont mis Leverkusen en avance. Cependant, ils ont ensuite ralenti leur rythme et ont payé le prix lorsque Max Geschwill (45+5) a réduit l'écart pour Kiel juste avant la mi-temps. Fiete Arp (69., penalty) a renversé la situation et orchestré l'exploit. Avec une victoire contre Eintracht Frankfurt dimanche, Bayern Munich pourrait augmenter son avance sur Leverkusen à cinq points.

1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund 2-1 (2-0)

Borussia Dortmund est revenue sur Terre après son festival de buts contre Celtic Glasgow. Quatre jours après la victoire impressionnante 7-1 en Ligue des champions, l'équipe de l'entraîneur Nuri Sahin a perdu 1-2 (0-2) à l'extérieur contre Union Berlin et attend toujours sa première victoire à l'extérieur en Bundesliga.

Kevin Vogt (26., penalty) et Yorbe Vertessen (45.) ont marqué pour l'invincible Union Berlin, tandis que Julian Ryerson (62.), un ancien joueur de Union, a marqué pour Dortmund, mais cela n'a pas suffi. Pendant une grande partie du match, Dortmund, sans Adeyemi qui s'est blessé lors du match contre Celtic, a manqué d'attaque. Adeyemi avait brillé par sa créativité et ses trois buts lors de la rencontre contre Celtic.

La forme impressionnante de SC Freiburg se poursuit

À la suite de sa victoire impressionnante 1-0 contre Werder Bremen, SC Freiburg a prolongé sa série de victoires à quatre matchs en Bundesliga.

Lire aussi: