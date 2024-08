L'ancien président Trump annonce une conférence de presse à court terme dans son domaine

L'ancien président américain Donald Trump, qui fait face à une remontée des chiffres de sondage de sa rivale à l'élection Kamala Harris, a annoncé une conférence de presse surprise pour jeudi. Il tiendra une "conférence de presse générale" à 14h00 heure locale (20h00 CEST) à sa propriété Mar-a-Lago en Floride, comme il l'a annoncé sur sa plateforme Truth Social.

Selon les rapports des médias américains, le candidat républicain à la présidentielle s'est de plus en plus énervé face à l'élan de la vice-présidente Harris. Depuis que le président américain Joe Biden a annoncé son retrait de la course à la présidence le 21 juillet et que le parti démocrate s'est rallié derrière Harris en tant que nouvelle candidate, il y a eu un changement dans la campagne électorale.

Harris a comblé son retard sur Biden face à Trump dans les sondages et a maintenant pris une légère avance sur son rival républicain dans plusieurs enquêtes nationales. Le momentum de la campagne de Harris a augmenté depuis qu'elle a nommé Tim Walz, le gouverneur terre-à-terre et spirituel du Minnesota, comme son candidate à la vice-présidence mardi.

La foule lors des premières apparitions publiques conjointes de Harris et Walz a été immense. Le meeting du nouveau duo mardi à Philadelphie, en Pennsylvanie, a été suivi par environ 14 000 personnes, et à Detroit, dans le Michigan, il y avait environ 15 000 personnes mercredi, selon l'équipe de campagne de Harris.

Ces foules importantes sont probablement agaçantes pour Trump, qui aime se vanter des foules à ses propres événements. Selon les rapports, Trump est également mécontent de son candidat à la vice-présidence, J.D. Vance, qui a été lourdement critiqué pour sa position restrictive sur l'avortement et ses previous remarques désobligeantes envers les femmes sans enfants.

Trump a mentionné Harris lors de l'annonce de la conférence de presse, déclarant : "J'ai hâte de discuter de l'élection à venir et de ma campagne avec les médias jeudi à 14h00, heure locale."

La popularité croissante de Harris a entraîné une concurrence accrue entre elle et Trump, un média rapportant : "Les derniers chiffres de sondage de Harris montrent une légère avance sur Trump, surpassant le déficit de Biden plus tôt dans l'année."

