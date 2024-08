L'ancien président américain Trump présente sa plateforme de services de crypto-monnaie personnelle.

L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, candidat républicain à la présidentielle, a présenté un projet de plateforme de cryptomonnaie. Sur X et Truth Social, il a déclaré jeudi : "Les Américains sont exploités par les grandes banques et les élites financières depuis trop longtemps." Il a ajouté : "Il est temps de se lever contre eux ensemble." Trump n'a pas donné de détails sur son projet, baptisé "Les Révoltés", au-delà de la mention précédente d'Eric et Donald Jr. d'une plateforme pour "le commerce de la propriété numérique".

Au cours de sa présidence, Trump avait exprimé son scepticisme envers les cryptomonnaies, allant même jusqu'à les qualifier de "arnaques". Cependant, sa position a connu une transformation spectaculaire. Lors d'un meeting en juillet, l'homme de 78 ans a affirmé son intention de devenir "le président innovant et partisan du Bitcoin dont l'Amérique a besoin". Cette position l'oppose directement à l'administration du président Joe Biden, qui priorise la régulation du secteur.

Selon ses dernières déclarations financières, Trump détient entre un et cinq millions de dollars en Ether, la deuxième plus grande cryptomonnaie au monde.

