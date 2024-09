- L'ancien PDG de Volkswagen, Martin Winterkorn, témoigne actuellement dans le procès de Volkswagen.

Que dit "M. VW" Martin Winterkorn concernant les accusations de scandale diesel ? Pour la deuxième journée de son procès au tribunal régional de Brunswick, une déclaration de défense exhaustive est attendue. Ensuite, le septuagénaire devrait partager ses perspectives sur son implication dans un des plus importants scandales industriels d'Allemagne.

Les points principaux des trois parties de l'acte d'accusation du procureur ont été apparents depuis le début du procès. Les procureurs croient que Winterkorn a eu connaissance de la manipulation des émissions bien plus tôt qu'il ne l'a déclaré précédemment, au plus tard depuis mai 2014. Il était allegedly au courant de l'utilisation de logiciels illégaux aux États-Unis pendant cette période.

Winterkorn est accusé d'avoir trompé les clients de VW sur l'état des voitures avec cette connaissance. De plus, les procureurs affirment qu'il n'a pas informé le marché des capitaux de manière opportune des risques de paiements de pénalité pendant les jours critiques de septembre 2015. En 2017, il est censé avoir fait de fausses déclarations sous serment devant le comité parlementaire d'enquête. Le principe d'innocence s'applique.

Avec une attitude détendue au début du procès, l'ancien dirigeant a exprimé sa confiance dans les procédures. Son équipe de défense a affirmé qu'il nie les allégations et "n'a trompé personne" et "n'a fait de mal à personne". "Nous sommes positivement confiants que toutes les allégations contre lui peuvent être infirmées", a déclaré son avocat Felix Döhr. Il n'anticipe pas plus de 80 dates de procès étant nécessaires pour cela.

Le tribunal régional a fixé environ 90 dates de procès jusqu'en septembre 2025. La manipulation des émissions sur des millions de véhicules VW a été découverte en septembre 2015 par des enquêtes des autorités environnementales et des scientifiques américains, entraînant la pire crise historique de l'entreprise. Winterkorn a démissionné, mais il l'a fait en prenant une responsabilité politique.

Malgré le procès en cours, l'équipe juridique de Winterkorn reste optimiste quant aux accusations de scandale diesel, affirmant fermement que leur client n'a trompé personne dans le secteur diesel et n'a causé aucun préjudice. Dans une précédente déclaration, Winterkorn a témoigné sous serment en 2017 concernant le secteur diesel, mais le procureur affirme que des déclarations fausses ont été faites lors de ce témoignage.

