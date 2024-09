L'ancien PDG de Volkswagen, Diess, affirme que le plan d'économie de coûts de l'entreprise sert de violateur nécessaire des tabous de la société.

Le constructeur automobile en difficulté avait effectivement mis de côté le soi-disant Contrat de Travail Avancé pour la sécurité de l'emploi d'ici la fin de l'année, qui avait précédemment bloqué les licenciements jusqu'en 2029. Selon le directeur des ressources humaines de la marque principale VW, Gunnar Kilian, l'organisation a été contrainte de prendre cette mesure en raison de difficultés financières actuelles. Suite à une phase de transition, des licenciements potentiels pourraient être mis en œuvre à partir de juillet 2025 si aucune solution alternative n'est trouvée.

Depuis son arrivée chez VW, Diess avait plaidé en faveur de cette action, a-t-il mentionné. À l'époque, il était "peut-être prématuré" pour les réductions, car de nombreuses personnes ont argumenté que l'entreprise se portait bien. Cependant, les résultats actuels montrent que la performance de la marque VW est "décevante", a déclaré Diess. "La productivité de la plupart des sites allemands de VW ne mesure pas à la hauteur des coûts salariaux élevés, et l'optimisation administrative offre un potentiel considérable", a-t-il ajouté. Le Premier ministre de Basse-Saxe, Stephan Weil (SPD), a affirmé que Volkswagen devait maintenant se ressaisir. "Absolument correct. L'entreprise deviendra également plus efficace et efficace grâce à cela", a conclu Diess.

Diess est confiant quant à la main-d'œuvre de Volkswagen. "Oliver Blume fait un travail exceptionnel - et l'ensemble de l'équipe Volkswagen", a-t-il loué, faisant référence au PDG de Volkswagen. Blume gère la restructuration "avec une main ferme" et a "de bonnes chances de réussir dans cette tâche", a commenté Diess.

La semaine dernière, la direction de la marque principale VW au sein du groupe Volkswagen a annoncé une stratégie de réduction des coûts plus stricte, n'excluant plus les fermetures d'usines et les licenciements. Mardi, ils ont annoncé l'annulation d'un total de six contrats de travail d'ici la fin de l'année. Le syndicat IG Metall a alors qualifié cela de "attaque sans précédent contre l'accord industriel historique commun".

