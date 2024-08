- L'ancien partenaire Kubilay présente ses excuses publiquement

Cette romance tumultueuse a souvent fait la une des journaux, avec des accusations mutuelles de violence. Georgina Fleur (34) et son ancien partenaire, l'entrepreneur Kubilay Özdemir, ne se parlent plus, Fleur élevant seule leur enfant de trois ans à Dubaï. Dans la saison Allstars Dschungelcamp (RTL, également disponible sur RTL+), elle a partagé ses réflexions sur la relation tumultueuse. Selon les informations, son ex a exprimé des remords dans une interview avec RTL et souhaite se reconnecter avec leur fille.

"Perdu dans l'amour"

Fleur a affirmé que la relation a commencé à se détériorer pendant leur premier Noël ensemble, comme elle l'a partagé avec ses camarades de camp. Plus tard, "Kubi" a reportedly cherché à participer à "Das Sommerhaus der Stars" (2020) pour montrer qu'ils étaient toujours ensemble. Cependant, des désaccords ont surgi dans la maison. La raison de Fleur pour endurer cela était : "J'étais tellement noyé dans l'amour. [...] J'étais accro à lui."

Leur fille est née en 2021. Fleur a déclaré que le comportement agressif de son ex envers elle a été un catalyseur pour la quitter : "J'ai trouvé le courage grâce à ma fille de le quitter et de me libérer de son existence." Plus tôt dans le camp, elle avait exprimé : "C'est triste de penser à combien il sera triste quand je devrai expliquer à elle qu'elle n'a pas de père." Elle a également suggéré qu'elle soutiendrait un contact entre le père et la fille : "Vous pouvez envoyer une carte ou appeler, montrez simplement de l'intérêt pour votre propre chair et sang."

Sobriété pour les enfants

Dans une interview avec RTL, Kubilay Özdemir a souligné : "C'est le moment de dire : j'aime tous mes enfants, j'aime mes enfants plus âgés et aussi ma fille et mon fils les plus jeunes." Au sujet de sa fille avec Fleur, il a dit : "Je veux établir un contact avec l'enfant le plus tôt possible - plus tôt c'est mieux."

Selon RTL, l'entrepreneur a reconnu et traité ses problèmes personnels, restant sobre depuis deux ans. "J'ai principalement transformé ma personne, j'ai travaillé sur moi-même", a déclaré Özdemir. "J'ai subi de nombreuses séances de thérapie et j'ai passé un mois dans une clinique de réhabilitation. Ce n'était pas facile, j'ai mis mon cœur dedans. Je l'ai fait principalement pour mes enfants." Au sujet de ses accès de colère dans la relation avec Fleur, il a dit : "Je m'excuse pour tout. Puisse-je être pardonné." Cependant, il n'a pas l'intention d'engager une conversation avec son ex. "Ce n'est pas par rancune. C'est pour la préservation de soi pour l'enfant."

