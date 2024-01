L'ancien "Mr. Irrelevant" Brock Purdy est à la tête de la liste du Pro Bowl 2024 de la NFL, avec neuf joueurs des 49ers, un record dans la ligue.

Purdy, qui a été sélectionné par les 49ers de San Francisco avec le dernier choix de la draft 2023 de la NFL, a été élu pour sa première participation à tous les matches en recevant le plus grand nombre de votes de la part des fans et a été nommé quarterback titulaire de la National Football Conference (NFC) en conséquence.

Le joueur de 24 ans a connu une deuxième année remarquable dans la NFL, menant les 49ers à la première place de la NFC avec 4 280 yards à la passe, 33 touchdowns et seulement 11 interceptions en 16 matchs. Il était l'un des favoris pour remporter le titre de Most Valuable Player (MVP) cette saison, jusqu'à la récente série de deux défaites des 49ers, qui l'a fait chuter.

Purdy est l'un des neuf joueurs de San Francisco à avoir été nommés au Pro Bowl - le plus grand nombre de toutes les équipes de la NFL - dont Christian McCaffrey, l'un des candidats au titre de MVP.

Le running back a également connu une saison 2023 exceptionnelle, parcourant 1 459 yards et 14 touchdowns, et 564 yards et sept touchdowns par la voie des airs. Le joueur de 27 ans a terminé deuxième au classement général des votes des supporters.

Purdy et McCaffrey sont rejoints par l'arrière Kyle Juszczyk, le tight end George Kittle, le tackle offensif Trent Williams, le defensive end Nick Bosa, le defensive lineman Javon Hargrave, le linebacker Fred Warner et le cornerback Charvarius Ward.

Les Ravens de Baltimore, tête de série numéro 1 de la Conférence de football américain (AFC), sont en tête de la conférence avec le plus grand nombre de sélections (sept), le quarterback Lamar Jackson étant le principal d'entre eux.

Jackson a retrouvé son meilleur niveau et est désormais le favori pour remporter le titre de MVP pour la deuxième fois.

Cependant, Jackson n'a pas été désigné comme titulaire pour l'AFC, l'honneur revenant au quarterback des Miami Dolphins, Tua Tagovailoa.

Tagovailoa a été le fer de lance de l'attaque la plus performante de la NFL et est en passe de participer à tous les matches de la saison - un exploit qu'il n'a pas réalisé au cours de ses trois dernières années dans la NFL, après avoir souffert de blessures et de commotions cérébrales.

Avec deux quarterbacks titulaires pour la première fois, Purdy et Tagovailoa, nommés au Pro Bowl, c'est la première fois que les deux quarterbacks titulaires de la liste initiale du Pro Bowl ont été sélectionnés pour la première fois depuis le Pro Bowl 2000 qui a suivi la saison 1999, lorsque Peyton Manning et Kurt Warner, membres du Hall of Famers, ont été nommés.

Vingt-huit équipes ont eu au moins un joueur sélectionné et 21 d'entre elles ont eu plusieurs joueurs sélectionnés.

Si de nombreux joueurs ont été récompensés pour leurs excellentes saisons, certains n'ont pas été retenus.

Parmi eux, le quarterback des Buffalo Bills, Josh Allen, qui, malgré un début de saison laborieux, est passé à la vitesse supérieure et est sur le point de mener son équipe jusqu'aux playoffs, une fois de plus.

Le match de flag football NFC contre AFC qui clôturera le week-end du Pro Bowl se jouera le dimanche 4 février, après des journées d'épreuves d'adresse qui opposeront les meilleurs joueurs de ce sport dans une série de tests d'adresse.

Le Pro Bowl se tiendra à Orlando pour la première fois depuis trois ans, et les deux équipes seront entraînées par les frères Peyton et Eli Manning, anciennes stars de la NFL.

Les équipes ont été choisies à la suite d'une série de votes de fans, de joueurs et d'entraîneurs, le vote de chaque groupe comptant pour un tiers dans la détermination des joueurs sélectionnés.

Liste complète des joueurs du Pro Bowl

NFC

Offensive

Quart-arrière - Brock Purdy (San Francisco 49ers), Dak Prescott (Dallas Cowboys), Matthew Stafford (Los Angeles Rams)

Running back - Christian McCaffrey (San Francisco 49ers), D'Andre Swift (Philadelphia Eagles), Kyren Williams (Los Angeles Rams)

Arrière - Kyle Juszczyk (San Francisco 49ers)

Receveurs - CeeDee Lamb (Dallas Cowboys), AJ Brown (Philadelphia Eagles), Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers), Puka Nacua (Los Angeles Rams)

Tight end - George Kittle (San Francisco 49ers), Sam LaPorta (Detroit Lions)

Tackle - Trent Williams (San Francisco 49ers), Lane Johnson (Philadelphia Eagles), Penei Sewell (Detroit Lions)

Garde - Zack Martin (Dallas Cowboys), Chris Lindstrom (Atlanta Falcons), Landon Dickerson (Philadelphia Eagles)

Centre - Jason Kelce (Philadelphia Eagles), Frank Ragnow (Detroit Lions)

Défense

Extrémité défensive - Nick Bosa (San Francisco 49ers), Montez Sweat (Chicago Bears), Aidan Hutchinson (Detroit Lions)

Joueurs de ligne intérieure - Aaron Donald (Los Angeles Rams), Dexter Lawrence (New York Giants), Javon Hargrave (San Francisco 49ers)

Joueur de ligne extérieur - Micah Parsons (Dallas Cowboys), Danielle Hunter (Minnesota Vikings), Haason Reddick (Philadelphia Eagles)

Linebacker intérieur/milieu - Fred Warner (San Francisco 49ers), Bobby Wagner (Seattle Seahawks)

Cornerback - DaRon Bland (Dallas Cowboys), Charvarius Ward (San Francisco 49ers), Jaylon Johnson (Chicago Bears), Devon Witherspoon (Seattle Seahawks)

Free safety - Jessie Bates (Atlanta Falcons)

Strong safety - Budda Baker (Arizona Cardinals), Julian Love (Seattle Seahawks)

Équipes spéciales

Tireur d'élan - Andrew DePaola (Minnesota Vikings)

Punter - Bryan Anger (Dallas Cowboys)

Placeur - Brandon Aubrey (Dallas Cowboys)

Retourneur de coups de pied - Rashid Shaheed (New Orleans Saints)

Équipeur spécial - Jalen Reeves-Maybin (Detroit Lions)

AFC

L'attaque

Quart-arrière - Tua Tagovailoa (Miami Dolphins), Lamar Jackson (Baltimore Ravens), Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs)

Running back - Raheem Mostert (Miami Dolphins), James Cook (Buffalo Bills), Derrick Henry (Tennessee Titans)

Arrière - Alec Ingold (Miami Dolphins)

Récepteurs - Tyreek Hill (Miami Dolphins), Amari Cooper (Cleveland Browns), Keenan Allen (Los Angeles Chargers), Ja'Marr Chase (Cincinnati Bengals)

Tight end - Travis Kelce (Kansas City Chiefs), David Njoku (Cleveland Browns)

Tackle - Laremy Tunsil (Houston Texans), Dion Dawkins (Buffalo Bills), Terron Armstead (Miami Dolphins)

Garde - Quenton Nelson (Indianapolis Colts), Joel Bitonio (Cleveland Browns), Joe Thuney (Kansas City Chiefs)

Centre - Creed Humphrey (Kansas City Chiefs), Tyler Linderbaum (Baltimore Ravens)

Défense

Extrémité défensive - Myles Garrett (Cleveland Browns), Maxx Crosby (Las Vegas Raiders), Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)

Joueurs de ligne intérieure - Chris Jones (Kansas City Chiefs), Quinnen Williams (New York Jets), Justin Madubuike (Baltimore Ravens)

Joueur de ligne extérieur - TJ Watt (Pittsburgh Steelers), Khalil Mack (Los Angeles Chargers), Josh Allen (Jacksonville Jaguars)

Linebacker intérieur/milieu - Roquan Smith (Baltimore Ravens), Patrick Queen (Baltimore Ravens)

Cornerback - Pat Surtain II (Denver Broncos), Sauce Gardner (New York Jets), Jalen Ramsey (Miami Dolphins), Denzel Ward (Cleveland Browns)

Free safety - Justin Simmons (Denver Broncos), Minkah Fitzpatrick (Pittsburgh Steelers)

Strong safety - Kyle Hamilton (Baltimore Ravens)

Équipes spéciales

Tireur d'élan - Ross Matiscik (Jacksonville Jaguars)

Pointeur - AJ Cole (Las Vegas Raiders)

Placeur - Justin Tucker (Baltimore Ravens)

Retourneur de coups de pied - Marvin Mims Jr (Denver Broncos)

Équipeur spécial - Miles Killebrew (Pittsburgh Steelers)

