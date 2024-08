Figure politiche controversée fait face à des allégations de malversations - L'ancien membre du Congrès Santos avoue avoir trompé, risquant plusieurs années de prison.

Précédemment, le député républicain George Santos a admis la tromperie et le vol d'identité

George Santos, l'ancien député républicain qui a été destitué de son poste en raison d'une série de mensonges et d'actions étranges, a confessé avoir commis fraude et vol d'identité. Selon plusieurs médias américains, Santos, 36 ans, évitera ainsi un procès à venir prévu pour le mois prochain. Cependant, une peine de prison semble inévitable.

Le procureur Breon Peace a déclaré aux médias : "Il a menti, il a volé et il a trompé des gens." L'accusé a présenté ses excuses à ses anciens électeurs pour ses choix douteux.

La voie politique douteuse de George Santos

Santos est inculpé de divers chefs d'accusation, notamment de blanchiment d'argent et de détournement de fonds publics. Son ascension vers la scène politique nationale a été entachée de soupçons de tromperie dès le départ. Il a largement fabriqué des parties de sa biographie présentée aux électeurs en 2022.

À mesure que la vérification de son passé se resserrait, d'autres allégations mensongères du politicien ont été révélées, notamment des détails sur son éducation, son emploi, sa famille et ses convictions religieuses. Santos a prétendu avoir un diplôme d'une université prestigieuse et une carrière réussie dans le volleyball universitaire, ainsi qu'avoir travaillé pour la banque d'investissement Goldman Sachs et le géant bancaire Citigroup.

Santos quitte le Parlement en 2023

La plaidoirie coupable de Santos dans l'État de New York signifie probablement qu'il écopera d'une peine de prison après son audience de sentence le 7 février. Il encourt une peine minimale de deux ans et jusqu'à environ 20 ans de prison. De plus, il a convenu de verser plus de 370 000 dollars de dommages-intérêts et a exprimé des remords en justice.

Santos a représenté un district de New York à la Chambre des représentants des États-Unis pendant environ un an avant sa destitution en décembre 2023. Il s'est présenté comme un partisan de l'ancien président des États-Unis Donald Trump. Santos a été expulsé de la Chambre à la fin de 2023, suite à des accusations accablantes contre lui, qui ont abouti à un vote clair.

Les chefs d'accusation contre George Santos comprennent non seulement la fraude et le vol d'identité, mais aussi le blanchiment d'argent et le détournement de fonds publics. Malgré sa plaidoirie coupable, Santos est tenu de purger une peine de prison après son audience de sentence le 7 février.

