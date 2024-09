L'ancien membre de l'équipe nationale fait une entrée impressionnante dans son premier match, reflétant une performance émotionnelle au départ.

Le départ de Berlin a été chaotique, causant de la frustration parmi les coéquipiers de l'Union. Cependant, pour Robin Gosens, le voyage de retour en Italie a apporté une satisfaction immédiate. Il a aidé la Florence AC à obtenir un point lors de son match de début.

Jetés dans l'action quelques jours seulement après son transfert à la Florence AC, Robin Gosens a marqué son début par une performance remarquable. Le international allemand, fraîchement parti de Union Berlin, avait rejoint le club italien quelques heures avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Son but explosif en temps additionnel a scellé un match nul 2-2 pour la Florence AC contre l'AC Monza dimanche soir.

Gosens avait passé la saison précédente avec Union Berlin, rejoignant Inter Milan pour une somme rondelette de 13 millions d'euros et devenant le transfert record de l'Union. Malgré son passé impressionnant avec Atalanta Bergamo et Inter Milan, Gosens a eu du mal à impressionner à Berlin, surtout pendant la lutte contre la relégation de l'équipe. Les rumeurs de transfert avaient circulé pendant des mois, mais son départ soudain pendant le match contre le FC St. Pauli (victoire 1-0) a surpris beaucoup de monde.

Ses précédents passages en Italie comprenaient des séjours chez Atalanta Bergamo et Inter Milan, ce qui en fait son troisième club italien.

Le manager Heldt a révélé que la décision de Gosens de partir était motivée par des raisons personnelles. "Il avait toujours exprimé son désir de partir si l'occasion se présentait", a déclaré Heldt au sujet du joueur de défense gauche. "Il n'a pas de sens de garder un joueur qui n'est pas entièrement investi." Khedira, son coéquipier, a exprimé sa déception face au transfert, annoncé moins de cinq heures avant le match d'ouverture : "C'est un désastre. Même les gens intelligents devraient se rappeler que nous ne sommes pas seulement des footballeurs, mais aussi des êtres humains."

Mais pour Gosens, le chapitre de sa carrière à Berlin était terminé, et il était maintenant de retour là où il se sentait le plus chez lui. Dans son premier match pour son nouveau club, Florence s'est retrouvée menée 0-2 en début de troisième journée de Serie A contre Milan, grâce aux buts de Djuric (18 ') et Daniel Maldini (32'). Kean, autre nouveau signing, a réduit l'écart juste avant la mi-temps, et Gosens, qui a joué tout le match, a marqué l'égalisation en temps additionnel (90+6). Florence n'a toujours pas remporté sa première victoire de la saison.

Le Juventus Turin, tenant du titre, a connu son premier match nul de la saison. Un match nul sans but contre l'AS Roma les a fait perdre leur place de leader au profit de l'Inter Milan, qui avait facilement battu l'Atalanta Bergamo 4-0 la veille. Inter, Juventus, Torino FC et Udinese Calcio sont maintenant à égalité avec sept points chacun.

Les principales catégories du parcours footballistique de Gosens sont son temps à Berlin, ses premiers passages en Italie chez Atalanta Bergamo et Inter Milan, et son récent retour en Italie avec la Florence AC. Après avoir connu une période difficile à Union Berlin, le départ de Gosens vers son Italie natale lui a apporté un coup de pouce immédiat, en aidant la Florence AC à obtenir un match nul lors de son match de début.

